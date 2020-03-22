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15 kaybı ve 625 vakası olan Yunanistan, sokağa çıkma yasağı ilan etti

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, koornavirüsü salgını nedeniyle ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Komşu ülkede salgına yakalanan vaka sayısı 625 olduğu ve ölü sayısının da 15 olarak kaydedildiği açıklanmıştı.

22 Mart 2020 Pazar 21:50
15 kaybı ve 625 vakası olan Yunanistan, sokağa çıkma yasağı ilan etti

Tüm dünyanın etkisi altında olduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Kyriakos Mitsotakis, yaptığı açıklamayla 23 Mart 06:00'dan (TSİ:07:00) itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

Miçotakis, yasağın çok zor günler geçiren İtalya'nın durumuna düşmemek, ve 'hangi yaşlının hayatta kalacağı, hangisinin tedavi edilmeyeceği gibi zor seçimler yapmak zorunda kalmadan' halkın evlerinde kalması için çağrıda bulundu ve yasağın pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Başbakan Miçotakis bu kararı alma gerekçelerini söz konusu yasağın insanların iyiliği ve sağlığını korumaya yönelik alındığını belirterek, “Derhal atılması gereken bir adım. Belki son adım, boş yere değil” ifadesini kullanarak açıkladı.

Diğer taraftan; Yunanistan’da bugüne kadar virüs salgını nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 625 kişinin ise karantina altına alındığı bildirildi.

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YunanistanSon DurumKoronavirüsSokağa çıkma Yasağı
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