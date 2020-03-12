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99 milyon yıllık fosil

Mavi gezegenimizin tarihi ile ilgili müthiş bir keşif ortaya çıktı. Yapılan karbon testlerle 99 milyon yıllık olduğu belirlenen kehribarın içerisinde, bugünkü Arı Kuşu'na çok benzeyen bir formda dünyanın en küçük dinazor fosili bulunduğu kayıtlara geçti.

12 Mart 2020 Perşembe 07:21
99 milyon yıllık fosil

Kafatasının yaklaşık 14 milimetre olduğu ölçülen fosilin kafatasında neredeyse 100 tane  diş bulunması ayrıca şaşırttı. Kalıntı üzerinde inceleme yapan ekipte yer alan Çinli Profesör Jingmai O'Connor, kehribarın içinde 99 milyon yıl bozulmadan kalan fosilin, bugüne kadar karşılaştığı en tuhaf örnek olduğunu söylüyor.

Kehribar

KEHRİBAR NASİL OLUŞUR?

Kehribar (İng. amber), kristal de değildir, mineral de değildir. Antik ormanlardaki ağaçların reçinelerinin fosilleşmiş biçimi olup, doğanın mücevherlerinden biridir. Bir ağaç yaralandığında, yarayı kapatmak için reçine salgılayabilir. Çöküntü katmanları arasında kendine bir yol bulabilen dirençli bir reçine fosilleşerek, milyonlarca yılın sonunda sert bir kehribar parçası hâline gelebilir. Fakat bunun gerçekleşmesi için tam olarak bütün gerekli koşullar sağlanmalıdır. Kehribar bilim dünyası için çok ilgi çekicidir, çünkü milyonlarca yıl öncesinden kalma bitki ve hayvanları içinde saklıyor olabilir. Ayrıca binlerce yıldan beri, insanlar tarafından takı yapımında kullanılır.

Son Güncelleme: 12.03.2020 07:22
Anahtar Kelimeler:
DünyaKehribarFosilDinazorTarih
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