99 milyon yıllık fosil

Kafatasının yaklaşık 14 milimetre olduğu ölçülen fosilin kafatasında neredeyse 100 tane diş bulunması ayrıca şaşırttı. Kalıntı üzerinde inceleme yapan ekipte yer alan Çinli Profesör Jingmai O'Connor, kehribarın içinde 99 milyon yıl bozulmadan kalan fosilin, bugüne kadar karşılaştığı en tuhaf örnek olduğunu söylüyor.

KEHRİBAR NASİL OLUŞUR?

Kehribar (İng. amber), kristal de değildir, mineral de değildir. Antik ormanlardaki ağaçların reçinelerinin fosilleşmiş biçimi olup, doğanın mücevherlerinden biridir. Bir ağaç yaralandığında, yarayı kapatmak için reçine salgılayabilir. Çöküntü katmanları arasında kendine bir yol bulabilen dirençli bir reçine fosilleşerek, milyonlarca yılın sonunda sert bir kehribar parçası hâline gelebilir. Fakat bunun gerçekleşmesi için tam olarak bütün gerekli koşullar sağlanmalıdır. Kehribar bilim dünyası için çok ilgi çekicidir, çünkü milyonlarca yıl öncesinden kalma bitki ve hayvanları içinde saklıyor olabilir. Ayrıca binlerce yıldan beri, insanlar tarafından takı yapımında kullanılır.