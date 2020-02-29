Artık gün ne demek? Google'da Doodle yapılan artık günün anlamı ne?

Yıl içerisinde 365 gün 6 saatlik sürenin 4 yılda bir tamamlanmasıyla oluşan artık yıl 2020 yılında denk geldi. En son 2016 yılında dünyanın güneş etrafında dönme süresini tamamlaması birlikte oluşan 6 saatlik zaman dilim dolayısıyla Şubat ayı 29 gün çekti ve Miladi Takvim’e eklendi. 2020 yılında da Şubat ayının 29 gün sürmesi nedeniyle artık yıl eklenmiş oldu.

Artık gün ise Google tarafından bir 'Doodle' ile hatırlatıldı. 29 Şubat'lı yılların nin takvime eklenmesiyle birlikte ortaya çıkan artık yıl Miladi takvimde 365 yerine 366 günü olan yıl olarak yazılıyor.

Dünyanın Güneş etrafında dönmesiyle fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir denk gelen bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür. Artık yılın takvime kaydedilme uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi’nde uygulanarak ortaya çıkmıştır.

ARTIK GÜN NASIL HESAPLANIR?

29 Şubat tarihinin denk geldiği seneler olan “Artık yıl” 4 senede bir olarak takvime eklenir. Hesaplanma sisteminde iki istisna kuralı uygulanır. Bunlar dan biri; 1000'li larda yapılan hesaplamada tam rakamın 400'e bölünebilme durumu göz önüne alınarak hesaplama yapılması gerekiyor. 1200, 1600, 2000 gibi yıllar 400'e tam bölünebildikleri için artık yıl olarak takvime kaydediliyor.

