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Belçika'da Türk kökenli siyasetçinin MHP'li başkanlarla görüşmesi ihraç sebebi sayıldı

Belçika'da Saint-Josse-ten-Noode'nin Türk kökenli Belediye Başkanı Emir Kır, Brüksel'e gelen iki MHP'li belediye başkanı ile görüşmesi gerekçe gösterilerek partisinden ihracına karar verildi.

18 Ocak 2020 Cumartesi 20:22
Belçika'da Türk kökenli siyasetçinin MHP'li başkanlarla görüşmesi ihraç sebebi sayıldı

Belçika'da Sosyalist Parti mensubu Saint-Josse-ten-Noode'nin Belediye Başkanı Emir Kır, partisinden ihraç edildi. Brüksel hükümetinde bir dönem bakanlıkta yapan Kır, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının davet etmesi üzerine Brüksel'de bulunan iki MHP'li belediye başkanı ile görüşmesinden dolayı partisi belediye başkanı hakkında ihraç kararı verdi.

Brüksel'de bulunan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile MHP'li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AKP'li Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AKP'li Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ağırlayan Emir Kır, ziyarette çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepkilere neden oldu.. Fotoğrafta MHP'li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın da yer alması, Kır'ın üye olduğu partide rahatsızlık yaratmış vegGörüştüğü iki belediye başkanının, "aşırı sağcı Bozkurtlar hareketi ile bağlantılı olduğu" gerekçe gösterilerek Emir Kır hakkında parti disiplin kurulu tarafından inceleme başlatılmıştı.

Emin Kır hakkından verilen ihraç kararının federal hükümette  aylardır süren koalisyon arayışlarının olumsuz etkileyeceği belirtilirken Aralık ayı başında yapmış olduğu görüşme sonrasında bu güne kadar eleştirilerin hedefinde olmuştu.

Kır, gerçekleştiirlen ziyaretin asıl nedeninin AB kurum daveti olduğunu ve görüşmeyi, "değerlendirme hatası" olarak yorumlarak kararı, "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi. Emir Kır, kendisinin hala, "solcu, inançlı bir dava adamı olduğunu" sözlerine eklerken Belçika medyasına yaptığı açıklamda, "Hayatımı aşırlıklarla savaşmaya, daha fazla toplumsal eşitlik için çalışmaya ve insanlara hizmet etmeye adadım. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıyım. Yakında bu konuda gerekli açıklamayı yapacağım." ifadelerini kullandı.


 

Anahtar Kelimeler:
BelçikaEmin KırSosyalist PartiIhraç
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