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Bilim İnsanlarından şok eden açıklama: Güneş batıdan doğup, doğudan mı batacak?

Kutsal kitaplarda kıyamet alameti olarak gösterilen 'güneş batıdan doğup doğudan batacak' ifadesi gerçek olabilir. Bilim insanları yaptıkları açıklamalarla dünyanın manyetik kutbunda kaymanın hızlandığını ifade ettiler.

08 Şubat 2020 Cumartesi 16:04
Bilim İnsanlarından şok eden açıklama: Güneş batıdan doğup, doğudan mı batacak?

İslam başta olmak üzere farklı dinlerde de kıyamet alameti olarak gösterilen güneşin batıdan doğup, doğudan batması bilim insanlarına göre yakında gerçekleşebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Ulusal-Jeo Mekansal Zeka Ajansı'nda çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yapılan son çalışmalarında dünyanın manyetik kayma hızının artarak sürdüğünü tespit ettiklerini açıkladılar. Bu kaymanın devam etmesiyle güneşin batıdan doğup, doğudan batabileceğinin mümkün olduğunu ifade ettiler.

 

Aynı ajansta çalışmalar yapan İngiliz bilim insanları, dünyanın manyetik alanını tanımlayan ve tüm moden navigasyon teknolojilerinin çalışmasını mümkün kılan Dünya Manyetik Modelini bu kaymalar nedeniyle güncellemek zorunda kaldıklarını aktardılar. Haberler ise BBC Türkçe'den geldi. Leed Üniversitesi'nin 2017'de yaptığı çalışmayla, kuzey kutbu hareketlerinin Kanada üzerinde, yerküre kabuğu altında gerçekleşen likit demir jet akımıyla ilgili olabileceğini aktardılar. Çalışmayı gerçekleştiren isimlerden Philip W Livermore, Sibirya dolaylarındaki manyetik gücün korunduğunu aktarırken, Kanada üzerindeki gücün zayıflıyor olabileceğinin altını çizdi. Bu durumun kutbu Rusya'ya doğru daha güçlü bir şekilde çekiştirebilir olabileceğini de vurguladı.

Yer Değiştirmeye Devam Ediyor

Yerkürenin manyetik alanının dünyanın oluşumundan bu yana kuzey ve güney arasında defalarca yer değiştirdiğini aktaran bilim insanları, şuanda etkisini sürdüren yapının 700 senedir aynı şekilde olduğunu da belirttiler fakat bu yapının da her an şekil değiştirmeye başlayabilmesi söz konusu.

Kıyamet Alameti Olarak Görülüyor

Kutsal kitaplarda kıyamet alameti olarak görülen güneşin doğduğu yönün değişmesi ile ilgili olarak hadislerin de bulunuyor olması, birçok kişiyi bilim adamlarının bu açıklaması sonrasında şaşırttı.

Son Güncelleme: 08.02.2020 16:04
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