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Dünya ve Ay’ın oksijen ikizleri olmadığı belirlendi

Science Daily'nin haberine göre, New Mexico Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının yürüttüğü çalışmanın sonuçları yayımlandı.

11 Mart 2020 Çarşamba 21:42
Dünya ve Ay’ın oksijen ikizleri olmadığı belirlendi

Nature Geoscience dergisinde "Dünya ve Ay'ın Farklı Oksijen İzotop Bileşimleri" başlıklı makalede yayımlanan verilere göre Ay'dan alınan bazalt taşı, anortozit, volkanik cam, norit, hızla soğuyan kristalleşmemiş magma gibi çeşitli örneklerin oksijen izotop bileşimlerinin çok hassas ölçümleri yapıldı.

Ay

En farklı olanların Ay'ın yer kabuğunda daha derininden çıkarılan örneklerdeki oksjien izotopları olduğu, üst katmanlardan alınan örneklere Dünya'nın maddesel içeriğinin bulaştığı gözlendi.
Bu buluş Ay'ın, Dünya'nın erken döneminde Mars büyüklüğünde, yeni oluşmakta olan Theia isminde bir gezegenle çarpışması sonucu ortaya çıkan enkazdan meydana geldiğini düşündürüyor.  

Ay

Bu görüş, bilim çevrelerinde  Dev Çarpışma Hipotezi olarak adlandırılıyor.

Çalışma ekibinden Zachary Sharp, Ay'ın derinlerinden çıkarılan örneklerin, Theia'nın temsilcisi olabileceğinin önemli bir işareti olduğunu vurguladı. 

Son Güncelleme: 11.03.2020 21:42
Anahtar Kelimeler:
NasaDünyaUzayAyBilimOksijen
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