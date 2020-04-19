Fransa'dan korkutan araştırma, virüs 60 derece sıcaklıkta bile çoğaldı

Fransız bilim insanları tarafından koronavirüsü hakkında yapılan bir deney virüsün yüksek sıcaklığa bile uzun süre dayanabilecekleri ortaya çıkardı. Aix-Marsilya Üniversitesi'nde görevli Prof. Demi Charrel, ekibiyle birlikte Kovid-19 hastalığına neden olan virüsü 1 saat boyunca 60 derece bir sıcaklığa maruz bırakarak virüsün sıcak ortama dayanaıp dayanmayacağını araştırdılar.

Bazı koronavirüsü hastalardan alınan örneklerin Afrikalı maymunların hücrelerini enfekte edilmesi sonucu yapılan deney de hücreler 'temiz' ve 'kirli' şeklinde iki farklı ortamda denenmesi için küçük tüplere konuldu ve biyolojik bulaşıcılığının görülmesi için de laboratuvar ortamında simülasyona uğratıldı.

1 saatlik bekleme süresinin sonunda ise 60 dereceye kadar sıcaklığa maruz bırakılan temiz tüpteki virüsün etkisizleştiği görülürken aynı sıcaklığa maruz kalan kirli tüpteki bazı virüsler hayatta kaldı ve çoğalmaya devam etti.

Yapılan araştırmada sıcaklık artışıyla virüslerin enfekte özelliklerinin azaldığı fakat yaşayan bazı türlerinin yeni enfeksiyonlara neden olmaya devam ettiğine dikkat çekilirken aynı deneyde virüsler 92 derecelik sıcaklarla da test edildi ve bu seviyedeki sıcaklığın virüsleri tamamen etkisiz hale getirdiği anlaşıldı. Fakat bilim insanları yüksek sıcaklığın virüsün RNA’sını bölme riski taşıdığını da araştırma raporuna ekledi.

