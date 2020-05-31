İlk insanlı uzay kapsülü Crew Dragon, Uzay İstasyonu'na bağlandı!

SpaceX'in, Falcon 9 roketi ile birlikte uzaya fırlattığı Crew Dragon isimli ilk insanlı uzay kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi.

İlk insanlı uzay kapsülü Crew Dragon, Uzay İstasyonu'na bağlandı!
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Dün, ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketinin ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı Crew Dragon uzak kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kenetlendiği duyuruldu. SpaceX, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, “Kenetlenme doğrulandı” ifadelerini kullandı.

İlk insanlı uzay kapsülü Crew Dragon, Uzay İstasyonu'na kenetlendi!

Dragon'un, ISS'ye astronotların yardımı olmadan otomatik olarak kenetlendiği belirtilirken kenetlenmenin, Çin-Moğolistan sınırından 422 kilometre yükseklikte gerçekleştiği bildirildi.

İlk insanlı uzay kapsülü Crew Dragon, Uzay İstasyonu'na kenetlendi!

ABD'li astronotlardan Doug Hurley ve Bob Behnken'i uzaya taşıyan SpaceX'in ilk insanlı kapsülü Crew Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda incelemelerde bulunacak. Rus kozmonotlara katılım gösterdiği görevin yaklaşık olarak 4 ay sürebileceği belirtildi.


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