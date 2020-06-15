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Kenevir İle İlgili Islah Çalışmaları Sonuçlandı! Nazlı ve Vezir Adlı İki Yeni Tohum Üretildi

Kenevir ile ilgili ıslah çalışmaları sonuçlandı! Samsun'da yapılan ıslah çalışmaları sonuç verdi. Narlı ve Vezir adlı iki yeni tohum üretildi. Tohumlar 2020 yılının sonunda tescil belgesi alabilecek. Konu ile ilgili açıklama Prof. Dr. Selim Aytaç'tan geldi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 15:28
Kenevir İle İlgili Islah Çalışmaları Sonuçlandı! Nazlı ve Vezir Adlı İki Yeni Tohum Üretildi
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Samsun’da Kenevir Islah Çalışmaları Sonuç Verdi

Esrar miktarı düşürülen kenevir ile ilgili ıslah çalışmaları yürütülüyordu. Narlı ve Vezir isimli iki yeni çeşit tohum üretimi gerçekleşti. Özellikle ilaç sektöründe büyük önem taşıyan kenevirin ekim alanı yaklaşık 5-6 bin dekara kadar yükseldi.

50 bin çeşit ürünün içerisinde bulunan ve Türkiye’de de üretimi izinli şekilde yapılan kenevir ile ilgili Samsun ıslah çalışmaları yapmaktadır. 3 bin 500 dekarlık alanı olan Samsun bu alan içerisinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte ’'Kenevir Popülâsyonlarında THC Oranı Düşük Genotiplerin Geliştirilmesi Projesi'’ yürütmektedir.

Geçen yıl kenevir ıslah çalışmaları sonucunda iki yeni çeşit kenevir tohumu geliştirmeyi başardılar. Tohumlara Narlı ve Vezir isimlerini koydular. TÜBİTAK tarafından desteklenen projede geliştirilen tohumların tohumluk tescil başvurusu geçen yıl yapıldı. Tohumların iki yıl boyunca üretimi takip altında olacak. 2020 yılının sonunda tescilleri gerçekleşecek.

Kenevir Tarımının Önü Açılacak


Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç tarafından yapılan açıklamaya göre kenevir üretimi ekonomiye büyük katkı sağlayacak. Kenevirin kullanıldığı ürün çeşidi çok fazla ve tarımının önü açılırsa çok büyük kazançlar sağlayabilir.

Kenevirin saplarından tohumuna kadar her şeyi kullanılabilmektedir. Selçuklular ve Osmanlılar zamanından daha da eski zamanlarda kullanıldığını belirten Prof. Dr. Selim Aytaç, kenevirin 3 bin yıl öncesine kadar var olduğunu da söyledi. En eski bitkilerden biri olduğu bilinen kenevir dokuma, tekstil, kağıt, iplik gibi pek çok sektör içerisinde bulunmaktadır.

2000 yılından sonra üretimi düşürülen ve daha sonra 2013 yılında üretiminde artış yapılan kenevir ile ilgili gelişmeler devam etmektedir. 2019 yılında ekim alanının bin dekarı geçtiğini belirten Prof. Dr. Selim, 2020 yılında bu alanın 5-6 bin dekarı bulacağını söyledi. Ekim alanındaki artışın daha da devam edeceğinin altını çizen Prof. Dr. Selim Aytaç, sanayi sektörü ile birlikte artışın da devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Esrar Miktarı Düşürüldü

Samsun’da kenevir ile ilgili ıslah çalışmaları başlatıldı. Geçen yıl başlatılan çalışmalar sonuç vermiş ve Narlı ile Vezir isimli iki yeni tohum üretilmişti. Üretilen bu tohumların tescil belgesi 2020 yılının sonunda alınabilecek.

Kenevirin içerisinde yer alan esrar miktarı ilk olarak yüzde 1 ile 5 arasındaydı ve yapılan çalışmalar sonucu bu oran binde 3 ile 4 arasına düşürüldü. 2020 yılı içerisinde bu oran binde 2 ye kadar düşürüldü. İki yeni çeşit tohum henüz tescillenmedi. Bu yıl sonunda test yapılacak ve test sonucuna göre tescil verilecek.


Son Güncelleme: 15.06.2020 15:28
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