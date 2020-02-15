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Malezya'da Meteorun düşme anı görüntülendi

Malezya’nın Johor Bahru kentine meteor düştü. Saniyeler içerisinde gerçekleşen olay anı ise bir aracın güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:23
Malezya'da Meteorun düşme anı görüntülendi

Malezya’da 'Ateştopu' olarak adlandırılan ve oldukça büyük olduğu belirtilen meteor sabah saatlerinde ülkeye bağlı Johor Bahru kenti yakınlarında düştü. Saat 5.00 sıralarında meydana gelen olayda meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Malezya'da Meteorun düşme anı görüntülendi

Saniyeler süren meteorun düşme olayından sonra Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) hazırlanan bir rapor çıkladı. Raporda Singapur ve Malezya’da en az 4 tane ‘ateştopu’ olarak adlandırılan meteor olayının görüldüğü belirtilirken IMO tarafından Singapur ve Malezya’da düştüğü rapor edilen meteorların NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından henüz doğrulanmadığı da öğrenildi.

Malezya'da Meteorun düşme anı görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
MalezyaMeteorDüşme Anı
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