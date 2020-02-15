Malezya'da Meteorun düşme anı görüntülendi

Malezya’da 'Ateştopu' olarak adlandırılan ve oldukça büyük olduğu belirtilen meteor sabah saatlerinde ülkeye bağlı Johor Bahru kenti yakınlarında düştü. Saat 5.00 sıralarında meydana gelen olayda meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Saniyeler süren meteorun düşme olayından sonra Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) hazırlanan bir rapor çıkladı. Raporda Singapur ve Malezya’da en az 4 tane ‘ateştopu’ olarak adlandırılan meteor olayının görüldüğü belirtilirken IMO tarafından Singapur ve Malezya’da düştüğü rapor edilen meteorların NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından henüz doğrulanmadığı da öğrenildi.