Meteor tehlikesinde yeni tarih NASA tarafından açıklandı

NASA tarafından yapılan son açıklamaya göre 29 ve 89 metre genişliğinde iki meteorun dünya yörüngesine gireceği duyuruldu. Meteorların dünyaya çarpma olasılığının var olup olamayacağı bilinmezken NASA’nın açıklamasında verdiği tarih dikkat çekti. NASA'ya göre ,sSöz konusu iki asteroid, 15 Nisan'da gezegenimizin yörüngesiyle kesişecek.

Bir süre önce gündeme gelen 1998OR2 (52768) isimli gök taşının Dünya'ya çarpacağı iddiaları konuşuluyor ve 1.8 km çapa sahip olan bu meteorun insanlığı yok edebileceği ileri sürülüyordu. Daha sonra NASA ve gök bilimciler tarafından yapılan açıklamada 1998OR2 isimli gök taşının, Dünya'nın yakından geçeceğini ve çarpma olasılığının olmadığını belirtilmişti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu kez 29 ve 89 metre genişliğinde iki meteorun dünya yörüngesine gireceğini son dakika bilgisi olarak aktardı. Bu iki asteroidin yörüngeye giremeden atmosferde kaybolacağının duyurulduğu açıklamada konuyla ilgili bilgi veren Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük ise 29 Nisan tarihinde 1998OR2 adlı farklı bir asteroidin çarpma olasılığı konusunda ise "Merak edilecek bir şey yok. Yapılan hesaplar gösterdi ki bunun Dünya'ya çarpma olasılığı yok. Sadece yakınından geçecek" diye konuştu.

2020 GH2 ve 2020 FX3 olarak isimlendirilen iki asteroidi tehlikeli bir boyut olarak sınıflandıran NASA, iki göktaşının da 15 Nisan tarihinde Dünya’nın yakınından geçeceğini ancak yörüngeyle kesişerek atmosferde kaybolacağını aktarırken 2020 GH2 olarak kodlanan göktaşının 29 metre, 2020 FX3 olarak kodlanan göktaşının ise 89 metre genişliğinin olduğu, 2020 FX3’in atmosferde yanmak için büyük bir çapa sahip olduğu belirtildi.