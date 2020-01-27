Mojave Çölü’nde Mars Köyü isimli bir proje ile Mars'ta hayat canlandırılacak

Paris merkezli araştırma merkezi olan Interstellar LAB, Mars’ta yaşanabildiğini göstermek için Mars Köyü isimli bir proje başlatıyor. Proje, ABD Kalifoniya’daki Mojave Çölü’nde kurulacak.

İçerisinde canlandırıcı yaşam destek makinelerinin olduğu, ve yaşamın sürdürülebilmesi için tüm imkanların düşünüldüğü EBIOS isimli proje, kapalı devre köy olarak oluşturulacak. Mars Köyü projesinde oksijen sağlanması, gıda imalatı, su arıtımı ve insanların davranışlarını analiz eden büyük teknolojiler ile donatılacak.

Mars projesi tamamlandığında, içerisinde 100 kişiyi hayatta tutabilecek kadar su, besin ve enerji üretimi yapılacak. Tüm atıklar ise sıfır atık ile geri dönüştürülebilecek.

Projenin yaratıcısı olan Interstellar LAB, NASA ile işbirliği yaparak Mars Köyü’nü hayata geçirmeyi planlıyor. Proje tamamlandıktan sonra, insanların Mars’ta nasıl şartlar altında yaşayacağı en gerçekçi biçimi ile gösterilecek.