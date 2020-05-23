NASA, 8 ay dış dünyadan izole yaşayacak gönüllüler arıyor

Çin'den yayılan koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünya karantina altında kalırken milyonlarca insan izole yaşam tarzını yaşamak zorunda kaldı. NASA, bu süreç içerisinde çoğu insanı sevindiren iyi bir haber duyurdu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir taraftan ilk insanlı Mars yolculuğu çalışmalarına devam ederken,boyunca dış dünyadan izole bir yaşam sürecekaradığını açıkladı. Rusya'da bulunan bir tesiste 8 ay zaman geçirileceğini açıklayan NASA, başvuru şartlarının arasında 30-55 yaşları arasında ABD vatandaşı olunması ve akıcı İngilizce ve Rusça bilmek olduğunu belirtti.



NASA tarafından konuyla ilgili yapılan resmi duyuruda, uzay ajansının bu proje kapsamında NASA seyahatinin insanlar üzerindeki etkilerini saptamayı planladığı kaydedildi. tabi bu proje karşılığında bir ücret ödenecek. Fakat; NASA'nın karantina projesi kapsamında seçilecek kişiler için alınacak maaş miktarı ile ilgili net bir açıklama gelmedi.

