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NASA 'dan son dakika açıklaması: Dünyaya yaklaşan göktaşı vurulacak

2020 senesine girilmesinin ardından dünya üzerinden çeşitli felaketler neticesinde, çok parlak bir yıl olmuyor desek yeridir. Geçtiğimiz günlerde gündem olan dünyaya göktaşı çarpacak haberlerinin ardından NASA'dan son dakika açıklaması: Dünyaya yaklaşan göktaşı vurulacak. İşte konuya dair bütün ayrıntılar.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:50
NASA 'dan son dakika açıklaması: Dünyaya yaklaşan göktaşı vurulacak

NASA, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği paylaşımla DART denilen projenin 2021 senesinde hayata geçirileceği ve dünyaya çarpma riski bulunan göktaşının uzaydayken vurulacağından bahsetti.

NASA’dan son dakika açıklaması… Dünyaya yaklaşan göktaşı roketle vurulacak

Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından bir süre üzerinde çalışılan proje olan “Double Asteroid Redirection Test (DART)” adlı proje sonucunda dünyaya yaklaşmakta olan göktaşı vurularak yönünde değişiklik yapması sağlanacak.

Dünyayı kötü bir şekilde etkileyen gök cisimlerinden, göktaşlarından, asteroidleri önlemek amacıyla dünyaya yaklaşmakta olan gök cisimlerinin yollarını değiştirmek ve dünyaya vurmasını engellemek için oluşturulan yeni proje 2021 senesinde uygulanacak.

İlk test gelecek sene yapılacak

NASA’nın geliştirmiş olduğu ve ismi DART olan Didymos A isimli gök taşına ulaşması 2021 senesinde uygulanacak. 2021 senesinin temmuz ayı içerisinde uzaya fırlatılacak olan mekiğin 2022 senesinin eylül ayı içerisinde hedefine yaklaşacağı düşünülmekte. Bahsedilen bu araç Dünya’nın 11 milyon kilometre yakınında yer alacak olan gök taşını vurarak gidiş rotasının değiştirilmesini sağlanacak.

Hedeflenen çarpışma sonucunda ortaya çıkacak kinetik enerjinin ardından gök taşının yörüngesinin değişmesi beklenmekte.

DART mekiği; gök taşına çarpma anında oluşacak kinetik etkiyle, gök taşının yörüngesinde Dünya'daki teleskoplardan gözlenebilecek şekilde yüzde 1'lik kayma oluşturmaya çalışacak.

NASA tarafından savunma departmanı içerisinde görevli olan Lindley Johnson, mevcut konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Johnson gerçekleştirdiği bir açıklama ile birlikte “Uzayda yüz binlerce göktaşı var ve biz daha yakından takip etmemiz gerekenleri belirlemeye çalışıyoruz. Şu anda Dünya için tehdit oluşturan 2 bin 78 gök taşı var. En önemli görevimiz ise bu gök taşlarını bulmak.'' Belirtti.

 

 

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Son Güncelleme: 02.05.2020 18:50
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