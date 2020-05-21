NASA, paralel evrenin kanıtlarını bulduğunu öne sürdü! Tarih yeniden mi yazılıyor?

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, kısa bir süre önce UFO görüntülerini yayınlamış ve UFO ile ilgili bu güne kadar yapılan iddiaları kabul etmişti. Şimdi de tüm dünyayı şok eden bir gelişme yaşandı. NASA bilim insanları, tüm fizik kurallarının tersine işlediği ve tarihin yeniden yazlacağını öngören bir keşifle gezegenimizin tam yanında paralel bir evrenin kanıtları olduğunu tespit ettiklerini öne sürdü.

Bu güne kadar çoğu bilim-kurgu filmlerinin ana konusu haline gelen paralel evren bilimsel bir kanıta dayandırılamadığı için hep hayal gücünün içinde kalmıştı. Paralel evren, 1960'lı yıllarda özelikle bilim kurgu hayranlarının yakından bildiği bir kavram olmasının ötesinde fizikçiler 1952'de kuantum fiziğinin öncü ismi Erwin Schrödinger tarafından verilen bir konferanstan bu yana, çoklu bir evrende yaşayıp yaşamadığımızı tartışıyordu. Fakat NASA'nın açıklamaları ve yaşanan son gelişmeler durumları değiştirecek gibi görünüyor..

Paralel evrenin var olup olmadığı ile ilgili yıllardır bir kanıt arayan NASA, herkesi oldukça fazla heyecanlandıran bir araştırmanın sonuçlarına imza attı. Hawaii Üniversitesi’nden Peter W. Gorham tarafından yürütülen araştırmada bulunan veriler paralel evrenin olabileceği iddialarını ortaya çıkardı. Peter W. Gorham'ın liderliğini yaptığı araştırma grubu, Antarktika buzullarının yüksek enerjili nötrinolarla etkileşime girdiğinde yaydığı radyo dalgalarını tespit eden özel olarak tasarlanmış bir balon kullandı. Balonun üçüncü uçuşu sırasında bilim insanları, önceki uçuşlardan gelen verileri tekrar gözden geçirmeye karar verdi. Bu sayede sinyalin uzaydan değil, daha çok yerin altından geliyor gibi göründüğü anlaşıldı.

Normalde, bu balon yerden yükselerek bir ay boyunca uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıkları tarayacaktı. Bu son çalışma da özellikle Antarktika'da yapılmasının nedeni ise verilere zarar vermeyecek olan soğuk ve kuru havasıydı. Fakat 2 yıl boyunca işe yarar bir veri elde edilmedi. Bilim insanları ise üçüncü uçuş sırasında eski verileri tekrar gözden geçirme kararı aldılar. Özellikle rastgele sesleri tekrar takibe alan ekip, işe yarar bir sonuç bulma peşindeydi. Bu incelemelerin sonucunda keşfettikleri şey ise pek de olası görünen bir şey değildi. Ve sonuç olarak herkesi şaşkına çeviren bir bulguya rastlandı. Bulguların işaret ettiği nokta, alınan sinyalin uzaydan değil de daha çok yerin altından geliyor gibi göründü.

Araştırmada görevli bir bilim insanı bulunan bu kanıtlarla ilgili "Bu sinyalleri açıklamak, bizimkiyle aynı büyük patlamada yaratılmış ve paralel olarak var olan karmaşık ve başka bir evrenin varlığını gerektiriyor. Bahsettiğimiz bu paralel dünyada, her şey ters bir şekilde pozitif-negatif olarak, sol-sağ olarak işliyor ve zaman geriye doğru gidiyor.” diye konuştu.

PARALEL EVREN NEDİR?

Çoklu Evrenler yaygın olarak kullanılan adıyla paralel evren kavramı, Büyük Patlamanın yanı sıra, diğer fizik problemlerine de bir çözüm sağlamaya adaydır. Çokluevren sonlu ve sonsuz var olan olası evrenlerin hipotezsel bütünüdür ve bu evrenler var olan her şeyi -bütün mekan, zaman, madde ve enerji ile birlikte fizik kanunları ve fiziksel değişimleri- kapsar. Bu evrenlere "paralel evrenler" ya da "alternatif evrenler" de denir. Çoklu Evrenler’de özel bir evren olmadığı gibi, tek bir Çoklu Evren modeli de yok.



