NASA'ya göre dünya 2020’de sıcaklık rekoru kıracak!

2019 yılının sonunda Dünya Meteoroloji Örgütü, bir açıklama yaparak biten yılla birlikte son 10 yılın dünya tarihinde görülen en sıcak 10 yılı olduğunu açıklamıştı. NASA'da görev yapan bilim insanları da benzer sıcaklığın 2020 yılında da devam edebileceği kanaatinde olduklarını açıkladılar.

2020 yılınıda sıcaklı rekoru kırılması beklenirken, İngiliz Guardian gazetesi de yayınladığı bir haberde, 2020 bugüne kadar ölçülenden faha fazla sıcaklık olabileceğini belirtti.

NASA Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt'in yaptığı bir araştırmada ise bu durumun gerekleşme olasılığı yüzde 60 olarak belirlenirken, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) yapılan açıklamada ise bu ihtimalin yüzde 75 olduğu bilgisi aktarıldı.

Uzmanlar; 2020 yılının en sıcak yıl olmasa bile bugüne kadar görülmüş en sıcak 5 yıldan biri olmasına ise kesin gözüyle bakarken bu yıl içerisinde hesaplanan sıcaklık derecelerinin sıcak 5 yıldan biri olma ihtimalini yüzde 99 olarak hesaplandığını söylüyorlar.

Diğer taraftan; Christian Aid tarafından yayınlanan bir rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili ürkütücü uyarılar ortaya çıkarıyor. Küresel ısınma sonrası tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükseleceği ve bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.



