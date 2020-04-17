Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan sevindiren gelişme! 23 Nisanı bekleyemedi

Tüm dünyanın mücadele içerisinde olduğu koronavirüsü salgınında bilim insanları aşı ve ilaç geliştirmek için çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'de de Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi yaklaşık bir aydır laboratuvarda çalışmalara bşlamışlardı.

Üzerine çalıştıkları bir ilacın etkili olduğunu beklenilenden daha erken gördükleri için ismini 23 Nisan’da açıklamayı planladıklarını ancak ilacı önce açıklama gereği duyan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya üzerinde milyonları sevindiren o haberi paylaştı.

adını verdikleri ilacın tedavilerde kullanılmaya başlanılması için klinik testlerinin yapılmasını isteyen Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim."



