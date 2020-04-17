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Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan sevindiren gelişme! 23 Nisanı bekleyemedi

Türkiye'de koronavirüsü salgını için ekibiyle birlikte çakışmalara başlayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan milyonları sevindiren bir açıklama geldi.Etkisinin kanıtlandığı ve ismini 23 Nisan tarihinde açıklamayı düşündüğü ilacı bir an önce başlanması için öncesinde duyurdu.

17 Nisan 2020 Cuma 00:25
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan sevindiren gelişme! 23 Nisanı bekleyemedi

Tüm dünyanın mücadele içerisinde olduğu koronavirüsü salgınında bilim insanları aşı ve ilaç geliştirmek için çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'de de Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi yaklaşık bir aydır laboratuvarda çalışmalara bşlamışlardı.

Üzerine çalıştıkları bir ilacın etkili olduğunu beklenilenden daha erken gördükleri için ismini 23 Nisan’da açıklamayı planladıklarını ancak ilacı önce açıklama gereği duyan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya üzerinde milyonları sevindiren o haberi paylaştı.

Dornaz Alfa adını verdikleri ilacın tedavilerde kullanılmaya başlanılması için klinik testlerinin yapılmasını isteyen Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim."

Prof. Dr. Ercüment Ovalı


 

Son Güncelleme: 17.04.2020 00:45
Anahtar Kelimeler:
AşıKoronavirüsIlaçErcüment OvalıDornaz Alfa
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