Robot köpek 'Spot' satışa çıktı

Boston Dynamics’in ürettiği robot köpek satışa sunuldu. Şirket tarafından ‘’Erken Sahiplenme Programı’’ kapsamında 150’den fazla spot geçtiğimiz Eylül ayında birçok şirketin tesislerine verilmişti.
‘’Robot köpeklere isteyen herkes sahip olamayacak’’
Boston Dynamic, robot köpeği herkese satmayı planlamıyor. Bunun yerin Amerika’daki ticari ve endüstriyel kullanımlar için üretilip, satılacak. Şirket ayrıca alınacak siparişlerin robotlarının yararlı kullanımlarını gerektiren Boston Dynamics kurallarına tabi olacağını belirtti.
Robot köpeğin satış fiyatının 74,500 dolar olacağı ancak toplu alımlarda indirime gidileceği belirtildi.
Son Güncelleme: 17.06.2020 23:19