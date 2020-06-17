Robot köpek 'Spot' satışa çıktı

Boston Dynamics’in ürettiği robot köpek satışa sunuldu. Şirket tarafından ‘’Erken Sahiplenme Programı’’ kapsamında 150’den fazla spot geçtiğimiz Eylül ayında birçok şirketin tesislerine verilmişti.

‘’Robot köpeklere isteyen herkes sahip olamayacak’’

Şirket, robot köpeğin gerçek hayatta nerelerde kullanılabileceğini ve nasıl geliştirilebileceğini tespit etmeye çalışıyordu. Bunların arasında Kanada’daki büyük bir inşaat projesindeki ilerlemeyi kaydedebilmek için haftada 5 bine yakın fotoğraf çeken bir kamera ve Norveç’teki bir petrol tesisinde denetleme görevlerinde insan gücünün yerini almak için yapılan uyarlama da yer alıyordu.

Boston Dynamic, robot köpeği herkese satmayı planlamıyor. Bunun yerin Amerika’daki ticari ve endüstriyel kullanımlar için üretilip, satılacak. Şirket ayrıca alınacak siparişlerin robotlarının yararlı kullanımlarını gerektiren Boston Dynamics kurallarına tabi olacağını belirtti.

Robot köpeğin satış fiyatının 74,500 dolar olacağı ancak toplu alımlarda indirime gidileceği belirtildi.