UFO'lar gerçek mi? sorusuna Pentagon'dan videolu yanıt!

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2004-2015 yılında çekilen uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüler yayınladı. Gece saatlerinde yayınlanan bu görüntüler sonrası sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Pentagon'un yayınlanan görüntülerle ilgili açıklamasında, yapılan inceleme sonucunda söz konusu videoların yayımlanmasının, Donanma sistemine ait hassas bilgileri içermediği ve bu sistemi tehlikeye atmayacağı kanaatine varıldığı bildirildi.

Geçmiş yıllarda ABD Donanmasına ait pilotların görev yaptığı sırada karşılaştıklarına çıkan ve o sırada kayda aldıkları, tanımlanması güç olan ve 2004 ve 2015 yıllarına ait uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüler üç video şeklinde yayımladı. Uçan nesnelere ait görüntüleri içeren videoların yıllar önce internette yayınlandığını söyleyen bir Pentagon sözcüsü, bunların gerçek olup olmadığı ya da daha fazla benzer görüntünün olup olmadığına ilişkin kamuoyunu aydınlatma amacıyla görüntülerin resmi olarak yayımlanmasına karar verildiğini ifade etti.

Herkesin merak ettiği ve yıllardır sürekli tartışmalara neden olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil. Bir ara; Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), 1950 ve 60'lı yıllarda ABD'de yapılan UFO gözlemlerinin arkasında "gizli uçak denemelerinin" yer aldığı haberi yayınlanmıştı.

CIA tarafından haberle ilgili yapılan bu açıklamaya rağmen aralarında 1957 yılında Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde görev yapan bir pilotun çektiği UFO fotoğrafları hala tartışmaların merkezinde olduğu belirtiliyor.