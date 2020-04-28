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UFO'lar gerçek mi? sorusuna Pentagon'dan videolu yanıt!

Pentagon, ABD Donanmasına ait pilotların görevde olduğu bir dönemde karşılaştıkları ve o sırada kayda aldıkları uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri yayınladı. Ufolar gerçek mi? sorusuna videolu yanıt veren Pentagon'un bu haberi sosyal medyada olay oldu. Binlerce kişi 'Pentagon ve NASA UFO görüntüleri' diye arama yaparak "Uzaylılar gerçek mi, UFO görüntüleri doğru mu?" sorusuna yanıt arıyorlar.

28 Nisan 2020 Salı 11:17
UFO'lar gerçek mi? sorusuna Pentagon'dan videolu yanıt!

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2004-2015 yılında çekilen uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüler yayınladı. Gece saatlerinde yayınlanan bu görüntüler sonrası sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Pentagon'un yayınlanan görüntülerle ilgili açıklamasında, yapılan inceleme sonucunda söz konusu videoların yayımlanmasının, Donanma sistemine ait hassas bilgileri içermediği ve bu sistemi tehlikeye atmayacağı kanaatine varıldığı bildirildi.

UFO'lar gerçekmi sorusuna Pentagondan videolu yanıt!

Geçmiş yıllarda ABD Donanmasına ait pilotların görev yaptığı sırada karşılaştıklarına çıkan ve o sırada kayda aldıkları, tanımlanması güç olan ve 2004 ve 2015 yıllarına ait uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüler üç video şeklinde yayımladı. Uçan nesnelere ait görüntüleri içeren videoların yıllar önce internette yayınlandığını söyleyen bir Pentagon sözcüsü, bunların gerçek olup olmadığı ya da daha fazla benzer görüntünün olup olmadığına ilişkin kamuoyunu aydınlatma amacıyla görüntülerin resmi olarak yayımlanmasına karar verildiğini ifade etti.

UFO'lar gerçekmi sorusuna Pentagondan videolu yanıt!

Herkesin merak ettiği ve yıllardır sürekli tartışmalara neden olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil. Bir ara; Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA),  1950 ve 60'lı yıllarda ABD'de yapılan UFO gözlemlerinin arkasında "gizli uçak denemelerinin" yer aldığı haberi yayınlanmıştı.

UFO'lar gerçekmi sorusuna Pentagondan videolu yanıt!

CIA tarafından haberle ilgili yapılan bu açıklamaya rağmen aralarında 1957 yılında Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde görev yapan bir pilotun çektiği UFO fotoğrafları hala tartışmaların merkezinde olduğu belirtiliyor.

UFO'lar gerçekmi sorusuna Pentagondan videolu yanıt!

Son Güncelleme: 28.04.2020 11:18
Anahtar Kelimeler:
PentagonNasaUfo GörüntüleriUzaylı
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