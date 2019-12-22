Yörüngeyi tutturamayan Boeing'in Starliner uzay kapsülü geri dönüyor

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Canaveral üssünden Boeing’e ait Starliner uzay kapsülü için test uçuşu gerçekleştirildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) hareket etmesini sağlayacak şekilde konumlanması sağlanan kapsül yörüngeye oturtulamadığı için test uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı.
Starliner uzay kapsülü geri çağırılarak cumartesi günü UUİ'ye ulaşması planlananırken kapsülün içerisinde UUİ'de görev yapan 6 astronot için Noel hediyeleri, yüzlerce ağaç tohumu, Boeing'in kurucusu William Boeing'in uçuş seyahat kimliği ve "Rosie" adı verilen cansız manken bulunduğu bildirildi.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) UUİ’ye astronot taşımayı amaçlayan program kapsamında, SpaceX firması ‘Dragon Crew’, Boeing ise ‘Starliner’ personel taşıyıcı mekiklerinin testlerini gerçekleştiriyor.