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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sağlık durumu nasıl? Yaşıyor mu? Kim Jong-Un öldü haberleri doğru mu?

Dünya gündeminde haftalardır konuşulan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un öldüğü ile ilgili açıklamalara halen resmi bir yanıt gelmedi. Pek çok kişi ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sağlık durumu nasıl? Yaşıyor mu? Kim Jong-Un öldü haberleri doğru mu? sorularını araştırıyor. İşte konu ile ilgili tüm iddialar ve diğer merak edilenler.

01 Mayıs 2020 Cuma 21:20
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sağlık durumu nasıl? Yaşıyor mu? Kim Jong-Un öldü haberleri doğru mu?

Son günlerde adında çok fazla spekülasyon olan ve ciddi bir kesimin öldüğünü düşündüğü Kim Jong-Un hakkında halen belirsizlik sürmektedir. Güney Kore’li millet vekilleri tarafından öldüğü açıklansa da Kuzey Kore’den halen bir açıklama gelmedi.

Kuzey Kore’den 2006 yılında kaçarak Güney Kore’ye sığınan Ji Seong-ho 15 Nisan genel seçimlerinde adaylığını koyarak milletvekilli olmuştur. Kim Jong-Un’un sağlık durumu hakkında %99 öldüklerinden emin olduklarını açıklaması sonrasında ise hem ülke gündeminde hem de dünya gündeminden düşmeyen Seong-ho Kuzey Kore’nin neden hala açıklama yapmadığını araştırdıklarını da dile getirmektedir.

Seong-ho kendisine gelen bilgilerden emin olduğunu söyleyerek "(Kim'in öldüğüne ilişkin) Olasılığın yüzde 99 olduğunu söyleyebilirim."  Açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore’nin şuan başa kimin geçeceği konusunda büyük tartışmalar yaşandığını düşünüyoruz diyerek konuşmasına devam eden Seong-ho, Pyongyang yönetiminin Kim’in öldüğünü bu hafta açıklayacağını dile getirdi.

Seong-ho açıklamalarının devamında ülkenin başına Kim’in kız kardeşi Kim-Yo Jong’un geçeceğini düşündüğünü açıklamasının yanı sıra bilgileri nereden aldığına dair sorulan soruları cevapsız bıraktı.

Kim hakkında söylentiler

Kuzey Kore lideri Kim Yong-Un hakkında sağlığının iyi olmadığı hatta öldüğü ile ilgili söylentiler ortaya atılmıştı. Kim’in sağlık durumu hakkında ararştırmak yapmak üzere 12 doktorun Kuzey Kore’ye gönderildiği ve Kuzey Kore liderinin 12 Nisan’da kardşyosaküler bir operasyon geçirdiğini ancak sağlığının iyi olduğu açıklanmıştı.

Hong Kong televizyonları tarafından Kim’in öldüğü duyurulsa da yetkililerden henüz net bir açıklama yapılmamıştı.

Kim Yong-Un’un 15 Nisan’da babasının ölüm yıldönümü de başta olmak üzere pek çok önemli etkinlik ve toplantıya katılmaması konu hakkında iddiaları güçlendirmişti.

Konu hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump basın toplantısında "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." İfadelerinde bulunmuştur.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 21:20
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