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101 yaşındaki kadının korona'ya karşı zaferi

İnsanlığın korona virüs ile mücadele de verdiği savaşta güzel haberler gelmeye devam ediyor. Genellikle yaşlı nüfusta daha etkili olan korona virüsüne karşı bu sefer 101 yaşında zafer kazanan kadın Brezilya'da konuşuluyor.

30 Nisan 2020 Perşembe 19:19
101 yaşındaki kadının korona'ya karşı zaferi

Dünyayı esir alan korona virüs ile tüm ülkelerde mücadele sürüyor. Genellikle yaşlı nüfus üzeriden daha etkili olduğu bilenen korona virüsüne karşı 101 yaşındaki kadının zaferi konuşuluyor.

Brezilya basınında çıkan habere göre, ülkede Kovid-19 salgınından en çok etkilenen eyaletlerden Rio de Janeiro'da, Dona Nair isimli 101 yaşındaki kadın virüsten iyileşerek hastaneden çıktı.
Basına yansıyan görüntülerde, hastane çalışanları tekerlekli sandalye ile taşınan kadını ellerinde balonlarla alkışlar eşliğinde taburcu etti.

Hemşirelerden biri 101 yaşındaki Nair'i, "Tebrikler, sen bir savaşçısın. Gördün mü, koronavirüsü yendin." diye tebrik etti.

Annesinin iyileşmesiyle duygulanan Nair'in kızı ise, "Tanrıya ve burada bulunanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

BREZİLYA'DA SON DURUM

Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Ülkede 5 bin 466 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, şu ana kadar 78 bin 162 kişide görüldü.

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