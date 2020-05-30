103 yaşında koronayı atlattı, ilk istediği şey bira oldu!

ABD’de 103 yaşındaki Jennie Stejna, yakalandığı koronavirüs salgınını uygulanan tedaviyle birlikte atlattı. Tamamen sağlığına kavuşan Stejna'nın iyileştikten sonra ilk isteği şey bira içmek oldu.

103 yaşında koronayı atlattı, ilk istediği şey bira oldu!
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ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına yakalanan Jennie Stejna (103) hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. 14 gün boyunca karantina altına alınan yaşlı kadına uygulanan tedavi ise başarılı sonuçlar verdi.

Uygulanan tedavi sonrasında tamamen sağlığına kavuşan 103 yaşındaki Jennie Stejna isimli kadının karantinadan çıktıktan sonra ilk isteği ise bira içmek oldu. Bakımevi çalışanları ise yaşlı kadının bu isteğini kırmayarak kendisine bira ikram ettiler. Bira içerken görüntülenen Stejna’nın bu fotoğrafı ise soyal medyada viral oldu.

103 yaşında koronayı atlattı, ilk istediği şey bira oldu!

ABD yerel basınına büyükannesi Stejna'nın sağlık durumu hakkında konuşan torunlarından biri olan Shelley Gunn da, büyükannesinin her zaman bu savaşçı kişiliğe sahip olduğunu ve Stejna’nın kaldığı bakımevinde koronavirüsü salgınından kurtulan ilk kişi olduğunu da söyledi. 

İki çocuğu bulunan Stejna'nın ayrıca üç toruna, dört büyük toruna ve üç de büyük-büyük toruna sahip. Bakım evi çalışanlarının kendisine sorduğu “Cennet’e gitmeye hazır mısın?” sorusuna ise, “Kesinlikle evet!” cevabını veren Stejna, İspanya’da da 113 yaşında koronavirüsü atlatan Maria Branyas'tan sonra ikinci yaşlı kişi olarak kayıtlara geçti.


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