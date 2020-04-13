İstanbul 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96976
ALTIN
367.493
DOLAR
6.7638
STERLİN
8.4641
EURO
7.3984

114 bin 215 can kaybı olan dünya genelinde koronavirüs bilançosu!

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınında can kayıpları ve vakalar giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirilen son verilere göre son 24 saat içerisinde salgın dünya genelinde 6 bin 696 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu ve toplam can kaybı 114 bin 215'e yükseldi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 10:59
114 bin 215 can kaybı olan dünya genelinde koronavirüs bilançosu!

Çin'in 12 milyon nüfuslu Wuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları ve can kayıpları gün geçtikçe artıyor. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son verilerine göre son bir gün içinde salgına yakalanan 1 milyon 777 bin kişiye, 73 bin vaka daha eklenmesiyle toplam vaka sayısı ise 1 milyon 850 bin kişiye ulaştı. Son 24 saatte 6 bin 696 kişinin daha koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası toplam can kaybının 114 bin 215'e yükseldiği bildirildi.

Ülkelerin küresel pandemi ile mücadelesinde ABD en çok vaka ve ölüm sayısını bildirirken ABD'yin İtalya ve İspanya'nın takip ettiği görülüyor. ABD Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 1831 kişi daha artarak 22 bin 115’e çıktığını bildirirken Johns Hopkins Üniversitesi ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 391 artışla 530 bin 6'ya yükseldiğini duyurdu.

İTALYA'DA CAN KAYBI 19 BİN 899

İtalya'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sakgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 431 kişi arttığı ve can kaybının 19 bin 899'a yükseldiği kaydedildi. Ülkede koronavirüs vaka sayısının 102 bin 253 olduğu bunlara ölenler ve iyileşenler de dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 156 bin 363'e ulaştığı belirtildi.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 209 OLDU

İspanya Sağlık Bakanlığı ise son açıkladığı verilerde son bir günde ülke genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 167 artarak 166 bin 19´a çıktığını ve ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısının son 24 saatte 619 kişi daha artarak 17 bin 209'a yükseldiği bildirildi.

FRANSA BİLANÇOSU = 14 BİN 393 ÖLÜM
 
Fransa'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 393 olarak kaydedilirken Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1613 artışla 95 bin 403 olduğu, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 37 bin 188'e yükselmesiyle toplam vaka sayısı da 132 bin 591'e ulaştığı duyuruldu.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 10 BİN 612'YE ÇIKTI

İngiltere´de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısının 10 bin 612, virüs tespit edilenlerin sayısının ise 84 bin 279´a çıktığı duyuruldu. 

ALMANYA'DA CAN KAYBI 3 BİN 22

Almanya'da da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 22'ye yükselirken toplam enfekte sayısının ise 64 bin 532 olduğu bildirildi. Salgınla mücadele kapsamında 2’den fazla kişinin bir araya gelmemesi ve işletmelerin kapalı tutulması gibi bir dizi önlemler alındı.

İRAN'DA CAN KAYBI 4 BİN 474'E YÜKSELDİ

İran'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 474'e, vaka sayısı 71 bin 686'ya yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 930'unun durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Son DurumKoronavirüsüÖlü SayısıVaka SayısıBilanço
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oksijen makinesine bağlı yaşayan 6 aylık bebeğe Kovid-19 teşhisi kondu
Oksijen makinesine bağlı yaşayan 6 aylık bebeğe Kovid-19 teşhisi kondu
ABD korona virüsü durduramıyor! Ölüm sayısı 20 bin 614
ABD korona virüsü durduramıyor! Ölüm sayısı 20 bin 614
ABD'li yoğun bakım hemşiresi mücadelesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu
ABD'li yoğun bakım hemşiresi mücadelesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Taburcu edilen İngiltere Başbakanından sağlık ekibine teşekkür
Taburcu edilen İngiltere Başbakanından sağlık ekibine teşekkür
Meksika koronavirüs dinlemedi, binlerce kişi Paskalya ayinine katıldı
Meksika koronavirüs dinlemedi, binlerce kişi Paskalya ayinine katıldı
Çin Eğitime yeniden başlıyor
Çin Eğitime yeniden başlıyor

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı
Kıvırcık saç nasıl yapılır? Düz saç kıvırcık hale nasıl getirilir?
KOSGEB iş planı nedir, nasıl hazırlanır?
Samsung telefonlarda SIM karttan telefona veya telefondan SIM karta numara aktarma işlemleri
Görev yeri belgesi nedir, nereden nasıl alınır?
Ateş en doğru nasıl düşürülür? Yüksek ateşte neler yapılmalıdır?
Eba giriş online ders - Eba öğrenci girişi ekranı
TRT EBA TV 13-17 Nisan 2020 ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri ve yayın akışı programı
Star tv Sevdim Seni Bir Kere 13 Nisan 14 Nisan yeni bölüm var mı, yok mu?
Call of Duty Mobile yeni Rast haritası güncellemesi
CİMER Whatsapp ihbar şikayet ve iletişim hattı
Biz bize yeteriz Türkiyem'de ne kadar bağış toplandı, en fazla bağışı kim yaptı? Bağışçıların listesi ve toplanan para
10.000 TL Halbank kredi başvuru sorgulama ve kredi başvuru sonucu öğrenme işlemleri
Esnaf lokantası nasıl açılır, kazançları nasıldır? Esnaf lokantası açmak için en uygun yerler
Sağlık Bakanlığı 9 Nisan 2020 İşçi sonuç sağlık gov tr sonuç sayfası
Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları sonuçlarında son durum ne? Sms sonuçları ne zaman gelecek?
E-Devlet ile eczaneden ücretsiz maske için sms kodu başvurusu nasıl yapılır? E Devlet online maske sipariş sayfası!
Survivor Evrim ile Mert arasında aşk mı var? 2 yarışmacı aşk mı yaşıyor?
Duygu Özaslan kimdir, neden gündem oldu? Duygu Özaslan yaşı ve mesleği nedir?
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden online yapılacak
Pizza kaç derecede pişer, tarifi nasıldır, malzmeleri nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.