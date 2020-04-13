114 bin 215 can kaybı olan dünya genelinde koronavirüs bilançosu!

Çin'in 12 milyon nüfuslu Wuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları ve can kayıpları gün geçtikçe artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son verilerine göre son bir gün içinde salgına yakalanan 1 milyon 777 bin kişiye, 73 bin vaka daha eklenmesiyle toplam vaka sayısı ise 1 milyon 850 bin kişiye ulaştı. Son 24 saatte 6 bin 696 kişinin daha koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası toplam can kaybının 114 bin 215'e yükseldiği bildirildi.

Ülkelerin küresel pandemi ile mücadelesinde ABD en çok vaka ve ölüm sayısını bildirirken ABD'yin İtalya ve İspanya'nın takip ettiği görülüyor. ABD Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 1831 kişi daha artarak 22 bin 115’e çıktığını bildirirken Johns Hopkins Üniversitesi ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 391 artışla 530 bin 6'ya yükseldiğini duyurdu.

İTALYA'DA CAN KAYBI 19 BİN 899

İtalya'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sakgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 431 kişi arttığı ve can kaybının 19 bin 899'a yükseldiği kaydedildi. Ülkede koronavirüs vaka sayısının 102 bin 253 olduğu bunlara ölenler ve iyileşenler de dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 156 bin 363'e ulaştığı belirtildi.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 209 OLDU

İspanya Sağlık Bakanlığı ise son açıkladığı verilerde son bir günde ülke genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 167 artarak 166 bin 19´a çıktığını ve ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısının son 24 saatte 619 kişi daha artarak 17 bin 209'a yükseldiği bildirildi.

FRANSA BİLANÇOSU = 14 BİN 393 ÖLÜM



Fransa'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 393 olarak kaydedilirken Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1613 artışla 95 bin 403 olduğu, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 37 bin 188'e yükselmesiyle toplam vaka sayısı da 132 bin 591'e ulaştığı duyuruldu.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 10 BİN 612'YE ÇIKTI

İngiltere´de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısının 10 bin 612, virüs tespit edilenlerin sayısının ise 84 bin 279´a çıktığı duyuruldu.

ALMANYA'DA CAN KAYBI 3 BİN 22

Almanya'da da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 22'ye yükselirken toplam enfekte sayısının ise 64 bin 532 olduğu bildirildi. Salgınla mücadele kapsamında 2’den fazla kişinin bir araya gelmemesi ve işletmelerin kapalı tutulması gibi bir dizi önlemler alındı.

İRAN'DA CAN KAYBI 4 BİN 474'E YÜKSELDİ

İran'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 474'e, vaka sayısı 71 bin 686'ya yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 930'unun durumunun ise ağır olduğu bildirildi.