2 hafta içinde vaka görülmedi! Plajlar doldu taştı

Çin'de bir hayvan pazarında ortaya çıkan kısa süre içinde tüm dünyaya yayılan ve yaşamları felç eden koronavirüs ile mücadele sürüyor.

Diğer yandan ise hastalığın seyrini kontrol altına alan ve normal yaşamlarına dönmeye çalışan ülkelerde mevcut.Bunu örneğinde korona virüsünün ana vatanı Çin'e bağlı özerk şehir Hong Kong.

Hong Kong'da hastalığın kontrol altına alınması ve şehirde iki haftadır vaka tespit edilmemesi üzeriden yasaklar kaldırıldı bunu fırsat bilen halk ise plajlara akın etti. Sahil kesimlerde alanlar doldu taştı.

11 Nisan'dan bu yana çoğunluğu yurt dışından gelenler olmak üzere Hong Kong'da yalnızca 39 vaka belirlendi. Geçtiğimiz yılı gösterilerle geçiren özerk şehirde, koronavirüse yakalanan 1040 kişiden 879'u iyileşti.

ÇİN'DEKİ AÇIKLANAN SON BİLANÇO

Hastalığın doğdu ülke olan Çin'de sonra açıklanan resmi rakamlara göre 83 bin 959 , hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 637 kişi olarak açıklandı. Korona virüs tedavisi sonrasında iyileşen toplam kişi sayısı ise 78 bin 586 kişi olarak açıklandı