25 yıldır aranan Ruanda soykırımının sorumlusu Felicien Kabuga yakalandı

25 yıl önce insanlık dışı suç işleyerek Ruanda soykırımını gerçekleştiren ve yüzlerce kişinin ölmesine neden olan Felicien Kabuga'nın Fransa'da yakalandığı öğrenildi. 84 yaşındaki Kabuga'nın, Fransa'nın başkenti Paris'te banliyölerinden biri olan Asnieres-Sur-Seine'deki evinde gözaltına alındığı bildirildi. Yıllarca sahte kimlikte yaşayan Kabuga hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ruanda soykırımının sorumlusu olarak ilan etmişti.
1994 yılının Temmuz ayında İsviçre'ye sığınan ve buradan da sınır dışı edildikten sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Kabuga, Temmuz 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen polis operasyonlarından kaçarak kurtulmuştu. Ruanda’nın en çok aranan adamı olarak bilinen Kabuga’nın yakalanması için ABD 5 milyon dolar (yaklaşık 35 milyon TL) ödül vereceğini açıklamıştı.