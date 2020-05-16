25 yıldır aranan Ruanda soykırımının sorumlusu Felicien Kabuga yakalandı

25 yıl önce insanlık dışı suç işleyerek Ruanda soykırımını gerçekleştiren ve yüzlerce kişinin ölmesine neden olan Felicien Kabuga'nın Fransa'da yakalandığı öğrenildi. 84 yaşındaki Kabuga'nın, Fransa'nın başkenti Paris'te banliyölerinden biri olan Asnieres-Sur-Seine'deki evinde gözaltına alındığı bildirildi. Yıllarca sahte kimlikte yaşayan Kabuga hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ruanda soykırımının sorumlusu olarak ilan etmişti.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Felicien Kabuga'nın Paris Temyiz Mahkemesinde gerçekleşecek olan işlemlerinin ardından insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde açılan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICTR) teslim edileceği belirtilirken konuyla ilgili bir açıklama yapan ICTR Başşavcısı Serge Brammertz açıklamasında, "Felicien Kabuga'nın yakalanması, soykırımdan sorumlu olanların 25 yıl sonra da adli olarak takip edildiğini hatırlatıyor. İlk düşüncelerimiz Ruanda soykırım kurbanları ve hayatta kalanları ile olmalı." ifadelerine yer verdi.

1994 yılının Temmuz ayında İsviçre'ye sığınan ve buradan da sınır dışı edildikten sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Kabuga, Temmuz 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen polis operasyonlarından kaçarak kurtulmuştu. Ruanda’nın en çok aranan adamı olarak bilinen Kabuga’nın yakalanması için ABD 5 milyon dolar (yaklaşık 35 milyon TL) ödül vereceğini açıklamıştı.