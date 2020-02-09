26 kişiyi katleden ve 33 kişiyi yaralayan Tayland'lı asker öldürüldü!

Tayland'ın Nakhon Ratchasima şehrinde bulunan bir alışveriş merkezindeki (AVM) bir askerin gerçekleştirdiği katliamda ölü sayısı 26 olarak belirlenirken saldırıda yaralananların sayısınında 33 olarak belirlendiği açıklandı.

Thomma isimli saldırgan saldırıyı gerçekleştirdikten sonra güvenlik güçleri tarafından başlatılan yakalama çalışmalarının ardından yetkililer 32 yaşındaki terörüstin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdileri. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Düşman öldürüldü. Polis, saldırganı öldürdü ve 8 rehineyi kurtardı. Bazıları yaralı” ifadeleri kullanıldı.

Taylandlı asker Jakrapanth Thomma, birliğinden çıkarken 1 komutan ve 2 subayı öldürmüş, şehrinde girdiği Terminal-21 isimli alışveriş merkezinde ise kalabalığa doğru ateş açarak 23 kişinin ölümüne 33 kişin de yaralanmasına neden olmuştu. Ülkenin kuzeydoğusunda yaşanan vahim olaydan 17 saat sonra ise katliamcı askerin öldürüldüğünü bildirildi.

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, ülkenin kuzeydoğusunda gerçekleşen saldırıda ölü sayısının 26’ya yükseldiğini ve rehine yaralanmalrıyla birlikte yaralı sayısının en az 52 kişi olarak bildirildiğini açıkladı. Başbakan Chan-ocha, “Asker bir süre önce bir arazi sorunu dolayısıyla öfkelenmiş ve muhtemelen kandırılmış hissetti. Saldırının arkasında bu öfkenin yattığını düşünüyoruz” diye konuştu.



