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3 Ülke ve AB'den Libya hakkında ortak açıklama; İnsani ateşkes uygulamalı

Almanya, Fransa, İtalya ve Avrupa Birliği ortak bir açıklama yaptılar ve Libya'ya bir çağrıda bulunarak insani ateşkes uygulamasını istediler.

25 Nisan 2020 Cumartesi 15:44
3 Ülke ve AB'den Libya hakkında ortak açıklama; İnsani ateşkes uygulamalı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdine bağlı temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) hava kuvvetleri, ülkenin doğusunda bulunan silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere yakıt taşıyan tankerlere yönelik hava harekatı gerçekleştirmişti. 

Gerçekleştirilen bu hava harekatı sonrasında ise Hafter'e bağlı milisler, ramazanın ilk gününde başkent Trablus'a roketli bir saldırı düzenlemiş ve düzenlenen saldırıda 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Daha önce yapılan bir açıklamada BM, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da savaşan her iki tarafa, 22 Mart tarhinide "insani ateşkes" önerisinde bulunmuş fakat UMH öneriyi kabul etmiş olmasına rağmen Hafter tarafı dakikalar içinde Trablus'a roketlerle saldırmıştı

Bu olay sonrasında UMH askeri birlikleri, 25 Mart tarihinden itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini  bildirmiş ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını kamuoyuna açıklamışlardı. Hükümet güçleri, Hafter milislerinin başkentin sivil bölgelerine saldırılarını engellemek için dün operasyon başlattıklarını duyurmalarının ardından dün gün boyunca başkentin güneyindeki cephelerde çatışmalar yaşandı.

Öte yandan; Almanya, Fransa, İtalya ve Avrupa Birliği, ortak bir açıklama yayınlayarak açıklamasında Libya'daki taraflara insani ateşkes taraflara ortak insani ateşkes çağrısında bulundu. Ülkeleri, iç savaşın devam ettiği Libya'daki tarafların tekrar barış görüşmeleri için masaya oturması gerektiği belirtilen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Almanya, Fransa ve İtalya'nın dışişleri bakanlarının imzasını taşıyan açıklamada, "Libya'daki aktörlere kutsal Ramazan ayı ruhundan ilham alma ve gerçek bir ateşkes için tekrar masaya oturma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
LibyaABHafterAteşkes çağrısı
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