45 gün önce kayıp ilanı verilen adam otelde oyun oynarken bulundu

Tokyo'da yaşayan ve 45 gün önce işe gitmediği için kaayıp olduğu anlaşılan bir adam için kayıp ilanı verildi. Eyalet genelinde polis tarafından aranan adam bir otel odasında kilitli bir şekilde bulundu. Oyun bağımlısı olduğu anlaşılan adam oyun oynamak için kendisini otel odasına kilitlediği öğrenildi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla görüşmeyen ve tüm zamanını Fortnite ve Call of Duty isimli oyunlar ile geçiren adamın bir kaç yıldır bu bağımlılığı ile mücadele ettiği fakat hiç bir şekilde vazgeçemediği belirtildi.

Kayıp ilanı ile birlikte aranan adamı otel odasında bulan polis, adamı kilitli bir otel odasından çıkarma istedi. Fakat adam odadn ayrılmayı reddedince 70 yaşındaki babası Tokyo'ya çağırıldı.

Japonya’ya giderek oğlunu odana çıkması ve tedavi olması için ikna eden baba oğlunu 6 haftalık yoğun bir rehabilitasyon programına gönderdi. Oyun bağımlılığını oldukça ciddi bir bağımlılık olarak gören adamı tedavi eden uzmanlar bağımlıların çevrimiçi oyunlara para yatırabilmek için hırsızlık bile yaptığını söylüyorlar. Tuvalete gitmeyi bile reddeden oyun bağımlıları boş şişeleri kulanarak hatta gitmemek için kendini zorladıklarını da belirtiyorlar.