46 yıllık bebek özlemi 68 yaşında ikizleri kucağına alınca sona erdi

Nijerya'nın Lagos kentinde yaşayan ve 46 yıldır çocuk sahibi olmaya uğraşan Margaret ve Noah Adenuga çifti, sonunda muratlarına erdi ve yıllar sonra ikiz bebeklerinin sevinçlerini yaşadılar.

Bu güne kadar 3 kezuygulaması deneyen çift başarısız sonuçlardan vazgeçmedi ve 4. kez denemeye karar verdiler. Uygulanan tedavi ve tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Margaret Adenuga tamında ikiz bebeklere sahip oldu. Margaret'in eşi 77 yaşındaki Noah, yaptığı açıklamada "1974'de evlendik ve o günden beri çocuk sahibi olma isteğimizden vazgeçmedik. Ben bir hayalperestim. Bu hayalimizin gerçekleşeceğini biliyordum" diye konuştu.

Anne Margaret Adenuga, bebek sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirtirken sezaryen ile doğumu gerçekleştiren Dr. Adeyemi Okunowo, bu yaşlarda hamileliğin riskli olduğunu söyleyerek, "Yaşlı bir kadın ve ilk kez anne olacağı için yüksek riskli bir hamilelikti. Ayrıca ikizleri olacaktı, ancak hamileliğini dönem boyunca yönetebildik" dedi.