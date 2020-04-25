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46 yıllık bebek özlemi 68 yaşında ikizleri kucağına alınca sona erdi

Nijerya'da 46 yıldır bebek özlemi ile yanıp tutuşan 68 yaşındaki Margaret Adenuga isimli bir kadın sonunda muradına erdi ve ikiz bebek dünyaya getirdi. 4. kez denedikleri tüp bebek yöntemiyle anne olan Adenuga, çok mutlu olduğunu söyledi.

25 Nisan 2020 Cumartesi 15:13
46 yıllık bebek özlemi 68 yaşında ikizleri kucağına alınca sona erdi

Nijerya'nın Lagos kentinde yaşayan ve 46 yıldır çocuk sahibi olmaya uğraşan Margaret ve Noah Adenuga çifti, sonunda muratlarına erdi ve yıllar sonra ikiz bebeklerinin sevinçlerini yaşadılar.

Bu güne kadar 3 kez tüp bebek uygulaması deneyen çift başarısız sonuçlardan vazgeçmedi ve 4. kez denemeye karar verdiler. Uygulanan tedavi ve tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Margaret Adenuga tam 68 yaşında ikiz bebeklere sahip oldu. Margaret'in eşi 77 yaşındaki Noah, yaptığı açıklamada "1974'de evlendik ve o günden beri çocuk sahibi olma isteğimizden vazgeçmedik. Ben bir hayalperestim. Bu hayalimizin gerçekleşeceğini biliyordum" diye konuştu.

46 yıllık bebek özlemi 68 yaşında ikizleri kucağına alınca sona erdi

Anne Margaret Adenuga, bebek sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirtirken sezaryen ile doğumu gerçekleştiren Dr. Adeyemi Okunowo, bu yaşlarda hamileliğin riskli olduğunu söyleyerek, "Yaşlı bir kadın ve ilk kez anne olacağı için yüksek riskli bir hamilelikti. Ayrıca ikizleri olacaktı, ancak hamileliğini dönem boyunca yönetebildik" dedi.

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Nijerya46 Yıl TedaviTüp Bebek68 Yaş
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