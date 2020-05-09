79 yaşındaki felç hastası annesini diri diri toprağa gömdü!

Çin'in Shaanxi eyaletine bağlı Jingbian ilçesinde korkunç ve bir olay gerçekleşti. 58 yaşındaki bir adam, kısmi felç hastası olan 79 yaşındaki annesini bir akşam el arabasıyla evden dışarı çıkarttı. Evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir terk edilmiş mezarlığa götürdüğü annesini diri diri toprağa gömen adam oradan hızla ayrıldı.

Eşine annesini başka bir eyaletteki akrabalarının yanına gönderdiğini söyledikten adamın eşi durumdan ve söylediklerinde şüphelendi ve durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis yaşlı kadın iarama çalışmalarına başladı ve belirtilen tren istasyonuna gitmediği tespit edilince çevrede arama yapmaya başladı. Polis ekipleri, yaşlı kadının evden 2 km uzakta bulunan alana gitti ve orada gömüldüğü noktayı bularak kadınıaltından çıkardı.

Polisin il açıklamasında, yaşlı kadının, kurtarıldığı sırada baygın olduğu belirtilirken annesini toprağın altına dirid diri gömen oğlu polis tarafından gözaltına alındı. Polise önce suçunu itiraf etmeyen ve arama çalışmaları esnasında polise yardımcı olmadığı aktarılan adam ferçek ortaya çıkınca kasten insan öldürme şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade edilirken Çin basını soyadı, Ma olarak bilinen adamın suçuna gerekçe olarak felçli annesine sürekli bakmaktan bıktığını gösterdiğini yazdı. Haberlerde, ayrıca komşularının Ma'yı ‘davranışlarında bir anormallik olmayan, sadece çok az konuşan biri' olarak tanımladığı da belirtildi.