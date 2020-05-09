79 yaşındaki felç hastası annesini diri diri toprağa gömdü!

Çin'in Shaanxi eyaletine bağlı Jingbian ilçesinde korkunç ve bir olay gerçekleşti. 58 yaşındaki bir adam, kısmi felç hastası olan 79 yaşındaki annesini bir akşam el arabasıyla evden dışarı çıkarttı. Evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir terk edilmiş mezarlığa götürdüğü annesini diri diri toprağa gömen adam oradan hızla ayrıldı.
Polisin il açıklamasında, yaşlı kadının, kurtarıldığı sırada baygın olduğu belirtilirken annesini toprağın altına dirid diri gömen oğlu polis tarafından gözaltına alındı. Polise önce suçunu itiraf etmeyen ve arama çalışmaları esnasında polise yardımcı olmadığı aktarılan adam ferçek ortaya çıkınca kasten insan öldürme şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade edilirken Çin basını soyadı, Ma olarak bilinen adamın suçuna gerekçe olarak felçli annesine sürekli bakmaktan bıktığını gösterdiğini yazdı. Haberlerde, ayrıca komşularının Ma'yı ‘davranışlarında bir anormallik olmayan, sadece çok az konuşan biri' olarak tanımladığı da belirtildi.