81 ülke korona virüs ile mücadele için IMF'nin kapısını çaldı

2019 yılı aralık ayında Çin'de ortaya çıkan salgın tüm dünya ülkelerine zor günler yaşatıyor.Ülkeler korona virüs ile mücade ederken aldıkları veya almak zorunda oldukları tedbirlerden dolayı ekonomileri zarar görüyor.

Başkanı Kristalina Georgieva, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmede dünya genelinde 81 ülkenin para yardımı istediğini bildirdi. Georgieva, 1 trilyon dolarlık kredi verebileceklerini ifade etti.

Öte yandan sınırların kapatılması, çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirketin iş durdurmasına neden olurken, günlük hayat ve iş hayatını sekteye uğratan önlemlerle birlikte dünya genelinde korona virüs nedeni ile yaşanan korku ve panik havası piyasalarda tarihi düşüşler yaşanmasına neden oldu.