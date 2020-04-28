İstanbul 19°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101756
ALTIN
382.532
DOLAR
6.9943
STERLİN
8.7180
EURO
7.5830

Aamir Khan'dan ihtiyaç sahipleri için görülmemiş yardım kampanyası

Hindistanlı aktör ve yönetmen Aamir Khan, ihtiyaç sahipleri için bu güne kadar görülmemiş bir yardım kampanyasına imza attı. 1 kilogram unların içerisine 15 bin rupi saklayan Khan, sadece un vereceğini söyledi ve un için gelenlere bakıldığında yardım gerçekten ihtiyacı olanlara gitti. Peki, sıra dışı yardımda bulunan Aamir Khan kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

28 Nisan 2020 Salı 11:39
Aamir Khan'dan ihtiyaç sahipleri için görülmemiş yardım kampanyası

Bollywood'un dünyaca ünlü oyuncusu ve aynı zamanda yönetmen kimliğine de sahip Aamir Khan, sıradığı ve bu güne kadar görülmemiş bir yardım kampanyasına imza attı. Dünyaca ünlü Hint oyuncu Aamir Khan, düzenlediği yardım kampanyasında ihtiyacı olan herkese 1 kg un dağıtacağını açıkladı. 

Aamir Khan'dan ihtiyaç sahipleri için görülmemiş yardım kampanyası

Açıklanan yardımda 1 kilogram unu az bulan kişiler yardıma tenezül etmeyerek yardımla ilgilenmedi. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlarda yardımı alabilmek için gitti. Ama onları büyük bir sürpriz bekliyordu..

Aamir Khan'dan ihtiyaç sahipleri için görülmemiş yardım kampanyası

Hindistanlı aktör Khan, 1 kilogram un paketlerinin içine 15 bin rupi sakladı ve unu almaya gelen ihtiyaç sahipleri paketin içinden çıkan parayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Sadece 1 kilo un olduğu için pek çok insan unu almaya gitmemesi kabul edenlerin ise gerçekten ihtiyacı olduğu için yardımı kabul ettiği öğrenilince olay sosyal medyada olay oldu. Kullanıcılar, "Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı " diyerek paylaşımlar yaptı.

Aamir Khan kimdir?

Aamir Khan'dan ihtiyaç sahipleri için görülmemiş yardım kampanyası

14 Mart 1965 tarihinde Mumbai, Maharashtra'da dünyaya gelen Amir Khan, Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan olan aktör kariyeri boyunca Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler oyuncularından biri oldu ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazandı. Bununla birlikte Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırıldı. 30 Kasım 2011 de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçildi. 2014 yılında 2. Kez Barış Elçisi seçildi.

Amcası Nasir Hussain'in filmi Yaadon Ki Baaraat (1973) ile küçük yaşta sinemaya adım atan Khan, ilk uzun metrajlı filmi Holi (1984) ve arkasından trajik aşk filmi Qayamat Se Qayamat Tak(Kıyametten Kıyamete) (1988) ile izleyici karşısına çıktı. Korku filmi Raakh (1989)'taki rolü ile Ulusal Film Ödülleri Juri Özel Ödülüne layık görülen Khan, 1990'lı yıllarda yaptığı romantik dram filmi Dil (1990), romans Raja Hindustani (1996) ve ona ilk Filmfare Ödüllerinde En İyi Oyuncu Ödülünü kazandı. Dram filmi Sarfarosh(1999) ile Hint Sineması'na öncülük edeceğini kanıtlayan başarılı aktör ayrıca Kanada-Hint ortak yapımı Earth (Toprak)(1998) filmindeki rolü ile büyük beğeniler kazandı.

Anahtar Kelimeler:
HindistanKampanyaYardımAamir Khan1 Kilo Un15 Bin Rupi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'yı kontrol altına almak isteyen Hafter, tek taraflı darbe yaptı!
Libya'yı kontrol altına almak isteyen Hafter, tek taraflı darbe yaptı!
Flaş iddia! Trump'ın sabrı tükendi, askerlerini Afganistan'dan geri çekiyor
Flaş iddia! Trump'ın sabrı tükendi, askerlerini Afganistan'dan geri çekiyor
DSÖ, 4 bölgeyi işaret ederek salgının bitme konusunda uyardı!
DSÖ, 4 bölgeyi işaret ederek salgının bitme konusunda uyardı!
Korona Dünya devi Airbus'a fena çarptı! 135 bin kişi işten atılabilir
Korona Dünya devi Airbus'a fena çarptı! 135 bin kişi işten atılabilir
İtalya ve İspanya, salgında normalleşme sürecine geçiş yapıyor
İtalya ve İspanya, salgında normalleşme sürecine geçiş yapıyor
Koronayı yenen İngiltere Başbakanı Johnson, görevinin başına geçti
Koronayı yenen İngiltere Başbakanı Johnson, görevinin başına geçti

Popüler Haberler

Aşırı dezenfekte kullanımı nedeniyle kuruyan ve pütürleşen ciltler için bakım önerileri
Survivor 60. bölüm Survivor Ersin ve Mert kavgası damga vurdu!
Retro ne demektir? Rеtro vе vintagе giyim arasındaki fark
BİM indirimli ürünler 29 Nisan Çarşamba
1 Milyon Yazılımcı Başvurusu Nasıl Yapılır? 1 Milyon Yazılımcı Başvuru Şartları Nelerdir?
Çeyiz hesabı ile evlenecek gençlere 11 bin TL devlet maddi yardım desteği
2020 Muhtaçlık sınırı ne kadardır ve nasıl hesaplanır? Muhtaçlık sınırının altında olanlara hangi yardımlar verilir?
Bugün TV’de ne var? 28 Nisan 2020 Salı TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
TOKİ çekiliş sonuçları 28 Nisan Salı Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya TOKİ çekiliş sonuçları
Westworld 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon için onay çıktı!
İşkur mesleki eğitim programları ile ev hanımı annelere günde 90 TL, aylık 2700 TL maaş fırsatı
Ücretsiz sms onayı alma siteleri ( güvenlik, doğrulama, kayıt, yeni hesap )
Bankadan IBAN numarası sorgulaması nasıl yapılır? IBAN numarası nasıl alınır?
TRT 2 23 Nisan'da ekrana neden bayrak koymadı?
1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşçi Bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Hekimoğlu dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kanal D Hekimoğlu yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Survivor 2020 60. Bölüm tanıtım fragmanı 28 Nisan Salı
Nur Yerlitaş koronavirüsten mi öldü ? neden öldü? Nur Yerlitaş hastalığı neydi?
Korona virüs 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Para cezası ne kadar uygulanıyor?
Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya Fox TV haber bülteni yeni sezon ne zaman başlayacak?
2020 Kira gelir vergisi beyannamesi son günü ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.