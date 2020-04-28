Aamir Khan'dan ihtiyaç sahipleri için görülmemiş yardım kampanyası

Bollywood'un dünyaca ünlü oyuncusu ve aynı zamanda yönetmen kimliğine de sahip Aamir Khan, sıradığı ve bu güne kadar görülmemiş bir yardım kampanyasına imza attı. Dünyaca ünlü Hint oyuncu Aamir Khan, düzenlediği yardım kampanyasında ihtiyacı olan herkese 1 kg un dağıtacağını açıkladı.

Açıklanan yardımda 1 kilogram unu az bulan kişiler yardıma tenezül etmeyerek yardımla ilgilenmedi. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlarda yardımı alabilmek için gitti. Ama onları büyük bir sürpriz bekliyordu..

lı aktör Khan, 1 kilogram un paketlerinin içinesakladı ve unu almaya gelen ihtiyaç sahipleri paketin içinden çıkan parayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Sadeceolduğu için pek çok insan unu almaya gitmemesi kabul edenlerin ise gerçekten ihtiyacı olduğu için yardımı kabul ettiği öğrenilince olay sosyal medyada olay oldu. Kullanıcılar, "Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı " diyerek paylaşımlar yaptı.

Aamir Khan kimdir?

14 Mart 1965 tarihinde Mumbai, Maharashtra'da dünyaya gelen Amir Khan, Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan olan aktör kariyeri boyunca Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler oyuncularından biri oldu ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazandı. Bununla birlikte Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırıldı. 30 Kasım 2011 de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçildi. 2014 yılında 2. Kez Barış Elçisi seçildi.

Amcası Nasir Hussain'in filmi Yaadon Ki Baaraat (1973) ile küçük yaşta sinemaya adım atan Khan, ilk uzun metrajlı filmi Holi (1984) ve arkasından trajik aşk filmi Qayamat Se Qayamat Tak(Kıyametten Kıyamete) (1988) ile izleyici karşısına çıktı. Korku filmi Raakh (1989)'taki rolü ile Ulusal Film Ödülleri Juri Özel Ödülüne layık görülen Khan, 1990'lı yıllarda yaptığı romantik dram filmi Dil (1990), romans Raja Hindustani (1996) ve ona ilk Filmfare Ödüllerinde En İyi Oyuncu Ödülünü kazandı. Dram filmi Sarfarosh(1999) ile Hint Sineması'na öncülük edeceğini kanıtlayan başarılı aktör ayrıca Kanada-Hint ortak yapımı Earth (Toprak)(1998) filmindeki rolü ile büyük beğeniler kazandı.