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ABD 13 Ülkeye yaptırım kararı aldı! Aralarında Türkiye'de var

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'ın füze gelişim programına destek olmalarından dolayı 13 ülke vatandaşı ve firmalarına yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. Bu Ülkeler arasında Türkiye'de var.

26 Şubat 2020 Çarşamba 09:24
ABD 13 Ülkeye yaptırım kararı aldı! Aralarında Türkiye'de var

İran'ın füze geliştirme programına doğrudan katkı sağlanması ve destek olmalarından dolayı yaptırım kararı alan ABD'nin yaptırım uygulayacağı Ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğu öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu programa destek olan 13 ülke vatandaşına karşı yaptırım uygulamasının başladığını açıkladı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ve Çin, Irak, Rusya'nın da dahil olduğu 13 ülke vatandaşı ve firmasına bağlattıkları yaptırıma gerekçe olarak İran'a doğrudan destek yapıldığını vurgulayan Pompeo, "Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin, Rusya, Türkiye ve Irak gibi 13 ülkenin vatandaşı ve firmaları Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) karşı İran'ın füze gelişim programına destek olduğu gerekçesiyle yaptırım kararı uygulanmaya başlandı." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Pompeo, söz konusu kişi ve firmalara yaptırım kararları doğrultusunda ABD'ye giriş yasağı ve ticaret yasağı uygulanacağını söyledi. Diğer taraftan, Rusya'dan aldığı destekle Esad rejiminin İdlib'de  devam ettiği saldırılara ilişkin de açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin İdlib kentinde hiç bir şekilde zafer elde edemeyeceğini vurgulayan Pompeo, konuşmasında "Rejimin yaptığı saldırılar NATO müttefikimiz Turkiye ile çatışma riskini arttırmaktadır. Cevap, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca daimi bir ateşkes ve BM liderliğindeki müzakerelerdir. Başkan (Donald) Trump'ın da salı günü belirttiği gibi Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.


 

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