ABD Başkanı Donald Trump'a seçim öncesi büyük şok! Mitingi katılım yetersizliği nedeniyle ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarih ve yerleriyle ilgili günler önce tartışmalara neden olan Tulsa mitinginde boş koltuklar göze çarptı. Cumhuriyetçi Parti’nin aynı kentteki seçim etkinliği katılımın yetersiz olması nedeniyle ertelenmişti.

ABD Başkanı Trump, coronavirüs salgın sonrasındaki ilk mitingini Tulsa’da yaptı. 19 bin kapasiteye sahip salondaki boş koltuklar dikkatleri çekerken, Trump’ın bir diğer seçim mitingi katılım yetersizliği sebebiyle ertelenmişti.

‘’Kötü insanlar’’ destekçilerimizi korkuttu

Trump, mitinge katılımın az olması nedeniyle medyayı sorumlu tutarak salonun dışındaki kişilerin destekçilerini korkuttuğunu öne sürdü.

Trump yapmış olduğu konuşmada başkanlık rakibi Joe Biden hakkında ‘’radikal solun beceriksiz kuklası.’’ diye bahsetti.

Trump yetkililere coronavirüs vaka sayının az çıkması için testi yavaşlatma talimatı verdiğini duyurdu. Beyaz Saray ise Trump’ın açıklamalarında şaka yaptığını açıkladı.