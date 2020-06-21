İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113612
ALTIN
384.141
DOLAR
6.8443
STERLİN
8.4626
EURO
7.6699
Babalar Günü'nde acı haber: 3 çocuk babası adam yaşamını yitirdi
Doğum günü partisi pahalıya patladı: 37 bin lira ceza kesildi
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'a seçim öncesi büyük şok! Mitingi katılım yetersizliği nedeniyle ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimleri öncesinde düzenlediği mitinge şoka uğradı. Miting, katılım yetersizliği nedeniyle ertelendi.

21 Haziran 2020 Pazar 15:35
ABD Başkanı Donald Trump'a seçim öncesi büyük şok! Mitingi katılım yetersizliği nedeniyle ertelendi
Takip Et:

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarih ve yerleriyle ilgili günler önce tartışmalara neden olan Tulsa mitinginde boş koltuklar göze çarptı. Cumhuriyetçi Parti’nin aynı kentteki seçim etkinliği katılımın yetersiz olması nedeniyle ertelenmişti.

ABD Başkanı Trump, coronavirüs salgın sonrasındaki ilk mitingini Tulsa’da yaptı. 19 bin kapasiteye sahip salondaki boş koltuklar dikkatleri çekerken, Trump’ın bir diğer seçim mitingi katılım yetersizliği sebebiyle ertelenmişti.

‘’Kötü insanlar’’ destekçilerimizi korkuttu


Trump, mitinge katılımın az olması nedeniyle medyayı sorumlu tutarak salonun dışındaki kişilerin destekçilerini korkuttuğunu öne sürdü.

Trump yapmış olduğu konuşmada başkanlık rakibi Joe Biden hakkında ‘’radikal solun beceriksiz kuklası.’’ diye bahsetti.

Trump yetkililere coronavirüs vaka sayının az çıkması için testi yavaşlatma talimatı verdiğini duyurdu. Beyaz Saray ise Trump’ın açıklamalarında şaka yaptığını açıkladı.


Son Güncelleme: 21.06.2020 15:35
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurt Cobain'in gitarı 6 milyon dolara satıldı
Kurt Cobain'in gitarı 6 milyon dolara satıldı
Oyuncu Sharon Stone’yi yıldırım çarptı!
Oyuncu Sharon Stone’yi yıldırım çarptı!
Rusya'da vaka sayısı durdurulamıyor
Rusya'da vaka sayısı durdurulamıyor
Çin, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı
Çin, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı
İngiltere'de dehşet verici olay: Parkta oturan gruplara saldırdı, 3 kişiyi bıçakladı
İngiltere'de dehşet verici olay: Parkta oturan gruplara saldırdı, 3 kişiyi bıçakladı
Libya'dan Mısır'a sert açıklama: Karşı koyma hakkımız var!
Libya'dan Mısır'a sert açıklama: Karşı koyma hakkımız var!

Popüler Haberler

Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kimdir, kaç yaşındadır?
Günlük Burç Yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Devletten Emekli Olamayana 2 bin 100 TL Ödeme! TC kimlik ile Hemen Başvuru Yapın
Hepsiburada üzerinden ürün satışı nasıl yapılır, dükkan nasıl açılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.