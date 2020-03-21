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ABD Başkanı Trump'dan muhabirin korona virüs sorusuna şaşırtan cevap!

ABD Başkanı Trump kendisine ülkesindeki korona virüs vakaları ile ilgili soru soran ve cevap bekleyen muhabire "Senin berbat bir muhabir olduğunu söylerim" diyerek cevap verdi.

21 Mart 2020 Cumartesi 01:11
ABD Başkanı Trump'dan muhabirin korona virüs sorusuna şaşırtan cevap!

Çin'de türeyen ve tüm dünyaya kabus gibi günler yaşatan korona virüs salgını hızla yayılmaya ve insanları öldürmeye devam ediyor.Bu güne kadar 10 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs ABD'de insanlara zo günler yaşatıyor.

ABD'DE 210 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 14 bin 322, ölü sayısının 210'a yükseldiği bildirildi.

ABD'de basın toplantısı ABD Başkanı Donald Trump, NBC muhabiri Peter Alexander'ın sorusu üzerine sert tepki gösterdi.

NBC muhabiri Peter Alexander, ABD Başkanı Donald Trump'a "Korona nedeniyle Yaklaşık 200 ölü, 14.000 hasta var, korku içerisinde olan Amerikalılara ne söylemek istersin?" sorusunu yöneltti.

Trump bu soru üzerine, "Senin berbat bir muhabir olduğunu söylerim." diyerek cevap verdi.

Son Güncelleme: 21.03.2020 01:19
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı TrumpNBC Muhabiri Peter Alexander
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