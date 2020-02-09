İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121015
ALTIN
303.746
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7468
EURO
6.5994

ABD Başkanı Trump'ı küplere bindiren paylaşım!

Hollandalı Twitter kullanıcısı Maarten van der Linden’in ABD Başkanı Trump'ın bir fotoğrafını paylaşarak yaptığı yorum ile ilgili Trump'tan çok sert tepki geldi.

09 Şubat 2020 Pazar 19:24
ABD Başkanı Trump'ı küplere bindiren paylaşım!

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz Cuma günü Beyaz Sarayın bahçesinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Hollandalı Twitter kullanıcısı olan Maarten van der Linden2in Trump'ın fotoğrafını siyah beyaz olarak paylaştıktan sonra paylaşım ve yorumları gören Trump küplere bindi.

Trump’ın Kuzey Carolina’daki Charlotte şehrine yaptığı ziyaretten döndükten sonra ortaya çıkan bu fotoğrafta Trump’ın yüzünün turuncu renkte olduğu görülürken paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Fotoğrafla ilgili olarak Facebook üzerinden ise “Big Tangerine Energy” (Büyük Mandalina Enerjisi) adıyla bir sayfa açıldı.

Hollandalı Twitter kullanıcı ise fotoğrafı #toomuchmakeup (çok fazla makyaj) ve “orangeface (turuncu surat) etiketleriyle paylaştığı mesajında, “Aman Tanrım, Amerika, başkanınız!” notunu yazmasının ardından yorumları gören Başkan Trump yayınlanan fotoğrafı alıntılayarak tepkisini gösterdi.

Hollandalı sosyal medya kullanıcısını “kendisini aşağılamak için sahte haber yaymakla” suçlayan Başkan Trump, “Daha fazla sahte haber. Bu fotoğrafın fotoşop olduğu zaten ortada. Ancak rüzgar çok güçlüydü. Saçlarım iyi görünmüyor muydu? Hepsi küçük düşürmek için” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ı küplere bindiren paylaşım!

Soyal medya kullanıcılarının bazıları Hollandalı kullanıcının mesajını eğlenceli bulurken, çok sayıda Trump taraftarı da, “saygısızlık yaptığı” gerekçesiyle Maarten van der Linden hakkında ağır ithamlarda bulundu. Trump'ın otoğrafı çeken William Moon da, van der Linden’i, kendisine her hangi bir telif ücreti ödemeden ve izin almadan sosyal medyada paylaştığı için suçlu olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
ABDFotoğrafBeyaz SarayDonal Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'da fırtına alarmı! Brüksel'de uçuşlar durduruldu
Avrupa'da fırtına alarmı! Brüksel'de uçuşlar durduruldu
26 kişiyi katleden ve 33 kişiyi yaralayan Tayland'lı asker öldürüldü!
26 kişiyi katleden ve 33 kişiyi yaralayan Tayland'lı asker öldürüldü!
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 4 ayrı patlama
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 4 ayrı patlama
Tayland'lı asker AVM'de ateş açarak katliam yaptı! Çok sayıda ölü var
Tayland'lı asker AVM'de ateş açarak katliam yaptı! Çok sayıda ölü var
MSB'den İdlib açıklaması: Misliyle karşılık vereceğiz
MSB'den İdlib açıklaması: Misliyle karşılık vereceğiz
Koronavirüsü ilk defa teşhis eden doktor Koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti.
Koronavirüsü ilk defa teşhis eden doktor Koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti.

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 10 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Ptt Kart şifresini unuttum ne yapabilirim? PTT kart şifresi alma ve sıfırlama işlemleri
Yayalara yol vermeme cezası ne kadardır, nedir, kaç paradır?
Gereksiz sis farı yakma cezası nedir? Sis farı nedir, ne zaman kullanılır? Arka ve ön sis farı kullanmak yasak mı, neden yasak?
Makas atmak nedir, ne demektir? Trafikte makas atmak suç mudur, cezası nedir, ne kadardır?
Trafikte spin ve drift atma nedir, suç mudur? Trafikte spin ve drift atmanın çekmenin cezası nedir, ne kadardır?
Bankadan kimler kredi çekebilir? Banka kredi çekme ve kredi başvuru şartları
Reklam sms mesajlarını engelleme ve kurtulma yöntemi
Belediye nakdi para yardım türleri nelerdir? Belediyelerden nakdi yardım parası nasıl alınır? Belediyelerden nakdi yardım alma şartları
Fazla tuz tüketmenin zararları nelerdir? Tuz tüketimi ne kadar olmalı?
Pegasus uçak kazasında kaza sorumlusu kim?
İstanbul metrobüs ücreti ne kadar oldu? İBB metrobüs öğrenci ve tam akbil ücreti
Star TV Jet Sosyete ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı!
A101 8 Şubat – 15 Şubat 2020 haftanın yıldızları
Güvenlik Görevlisi ve Büro Personeli için alımlar başladı! Personel alımı için başvuru şartları neler?
Survivor 2020 Mert Öcal kimdir? Mert Öcal hakkında bilgiler
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri
2020 BAĞKUR prim ödemesi hangi bankalardan yapılmaktadır?
Benimle Söyle jüri üyeleri kimler? Benimle Söyle 2020 jüri üyelerinden öne çıkanlar
Kanalların yayın akışları 9 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
2020 Şubat ayı en uygun konut kredisi veren 8 banka vade ve faiz oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.