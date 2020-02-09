ABD Başkanı Trump'ı küplere bindiren paylaşım!

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz Cuma günü Beyaz Sarayın bahçesinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Hollandalı Twitter kullanıcısı olan Maarten van der Linden2in Trump'ın fotoğrafını siyah beyaz olarak paylaştıktan sonra paylaşım ve yorumları gören Trump küplere bindi.

Trump’ın Kuzey Carolina’daki Charlotte şehrine yaptığı ziyaretten döndükten sonra ortaya çıkan bu fotoğrafta Trump’ın yüzünün turuncu renkte olduğu görülürken paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Fotoğrafla ilgili olarak Facebook üzerinden ise “Big Tangerine Energy” (Büyük Mandalina Enerjisi) adıyla bir sayfa açıldı.

Hollandalı Twitter kullanıcı ise fotoğrafı #toomuchmakeup (çok fazla makyaj) ve “orangeface (turuncu surat) etiketleriyle paylaştığı mesajında, “Aman Tanrım, Amerika, başkanınız!” notunu yazmasının ardından yorumları gören Başkan Trump yayınlanan fotoğrafı alıntılayarak tepkisini gösterdi.

Hollandalı sosyal medya kullanıcısını “kendisini aşağılamak için sahte haber yaymakla” suçlayan Başkan Trump, “Daha fazla sahte haber. Bu fotoğrafın fotoşop olduğu zaten ortada. Ancak rüzgar çok güçlüydü. Saçlarım iyi görünmüyor muydu? Hepsi küçük düşürmek için” ifadesini kullandı.

Soyal medya kullanıcılarının bazıları Hollandalı kullanıcının mesajını eğlenceli bulurken, çok sayıda Trump taraftarı da, “saygısızlık yaptığı” gerekçesiyle Maarten van der Linden hakkında ağır ithamlarda bulundu. Trump'ın otoğrafı çeken William Moon da, van der Linden’i, kendisine her hangi bir telif ücreti ödemeden ve izin almadan sosyal medyada paylaştığı için suçlu olduğunu ifade etti.