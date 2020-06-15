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ABD Başkanı Trump su içerken zor anlar yaşadı

ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz gün katıldığı mezuniyet töreninde su içerken zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Uzmanlar, Trump'ın nörolojik bir hastalığı olduğunu öne sürdü.

15 Haziran 2020 Pazartesi 16:17
ABD Başkanı Trump su içerken zor anlar yaşadı
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Amerika Birleşik Devletlerinin koronavirüsten en büyük darbeyi alması sonrasında başkan Trump’ın açıklaması merak ediliyordu. Başkan Trump, Amerikan ordusunda yer alacak askeri öğrencilerin mezuniyet töreninde ülkenin birlik ve beraberliği ile ilgili konuşma yaptı. Askeri öğrencilere konuşan Trump, ‘’Burada her din, ırk ve renkten insan var. Buraya geldiğinizde, Amerikan ulusuna hizmet eden bir ekibin parçası olmayı kabul etmiş oluyorsunuz’’ dedi.

Su içerken zorlandı!


Kamera önünde su içme tarzıyla dalga geçilen Trump, bu kez konuşması anında su içerken zor anlar yaşadı. Bardağı ağzına götürmekte zorlanan Trump, diğer elinden yardım alarak suyu içti.

Psikiyatristler, bu durumun nörolojik bir hastalığın işareti olduğu ve beyin taraması gerektirecek kadar büyük bir belirti olduğunu düşünüyor. Jon Cooper ise Trump’ın bu hareketinin bir şeyler sakladığı için gerçekleştiğini ileri sürdü.


Son Güncelleme: 15.06.2020 16:39
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