ABD Başkanı Trump'tan F-35 ve Türkiye örneği: Erdoğan ile ilişkilerimiz iyi olmasa ...

ABD Bakanı Donald Trump, koronavirüs salgınının küresel boyuta ulaşmasından Çin’in sorumlu olduğunu dile getirerek, Çin ile olan bütün ilişkilerin kesilebileceğini ve 500 milyar dolar kâr elde edilebileceğini duyurdu.

Trump, Türkiye ve F-35’i önek gösterdi

Trump, ABD’nin Çin’e ve diğer ülkelere bağımlı olmaması gerektiğini işaret ederek bütün ürünlerin ABD’de üretilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Trump’ın dünyanın en iyi savaş uçağı olarak adlandırdığı F-35’in Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde üretilmesini önek göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkileri olduğunu ifade ederek ‘’Ama ya olmasa ne olacak? Size F-35 parçalarını vermiyoruz deseler ne yapacağız?’’ diye ekledi.

Ölü sayısı 100 bini bulabilir

Trump, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktiörü Dr. Anthony Fauci ile aynı fikirde olmadığını işaret ederek Çin ile sınırları kapatma kararına karşı çıktığını fakat böylelikle binlerce kişinin hayatının kurtulduğunu belirtti. Okulların açılıp ülkenin eski haline kavuşturulması gerektiğini fakat bunun en güvenli şekilde yapılmasının öneminden bahseden Trump, salgın sonrsaı ekonominin eskisinden de daha iyi olacağına inandığına değinerek ‘’Ölü sayısının 100 bini bulacağını tahmin ediyoruz.’’ diye tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:33