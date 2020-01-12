ABD Başkanı Trump'tan İranlı liderlere protestocuları öldürmeyin çağrısı

İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının yanlışlıkla düşürüldüğü açıklamasından sonra büyük tepkiler alan İran'da kazada hayatını kaybedenler için önceki gün başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde düzenlenen gösteriler düzenlenmeye başladı. Düzenlenen gösteriler bir süre sonra rejim karşıtı sloganların da atıldığı protestoya dönüştü.

İran Özel Harekatların engellemye çalıştığı kalabalık, "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" diye sloganlar atmıştı.

Tüm Dünya'nın merkala takip ettiği İran ve ABD arasında yaşanan gerilim sonrasında ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan İran'a tehditler savurmaya devamediyor.

İran'ın düşen uçakla ilgili yaptığı itiraftan sonra sokağa çıkan halka yapılan müdahaleler Trump'ın tepkisini çekti ve Twitter'dan İranlı liderlere bir çağrıda bulundu.

Başkan Trump, Twitter hesabı üzerinden İran'ın liderlerine ithafen büyük harflerle "PROTESTOCULARINIZI ÖLDÜRMEYİN" diye yazdı.

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Trump, bir başka mesajında ise, "Şu ana kadar binlerce kişi sizler tarafından öldürüldü ya da hapse atıldı. Dünya, gelişmeleri izliyor. Daha da önemlisi ABD de gelişmeleri izliyor. İnterneti yeniden açın ve gazetecilerin ülkenizden özgürce bildirmesine izin verin! İran'ın harika insanlarını öldürmeyi durdurun!" ifadelerine yer verdiği bir tweet paylaştı.



