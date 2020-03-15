ABD Başkanı Trump'tan iyi haber!

ABD Başkanı Donal Trump, ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve şu ana dek ülkede salgından 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Amerika’da bütün vatandaşların ücretiz olarak koronavirüsü testi olacaklarını söyleyen Trump, salgınla mücadele için bütçeden yaklaşık 4 milyar dolar ayırdıklarını ve FED'in de virüsle mücadelede kendilerine katgılmalarını umduklarını kaydetti.

Diğer taraftan Başkan Trump, geçtiğimiz hafta şuan koronavirüsü teşkisi konulan 4 Brezilyalı yetkili ile görüşmüş ve kendisinin de test yaptırıp yaptırmayacağı çok konuşulmuştu. Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini açıkladı.

Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı yetkilerle yapılan görüşmeden sonra Başkan Trump'ın yeni tip koronavirüse dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti. Conley daha sonra yaptığı bir açıklamada, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım." diye konuştu.