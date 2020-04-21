ABD Başkanı Trump'tan virüse karşı tedbir kararı

Yeni tip koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ve en çok ölüm oranına ulaşan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Donald Trump'tan yeni bir karar açıklaması geldi. 787 bin kişide görülen koronavirüsü salgını nedeniyle tedbirleri arttıran Donald Trump; son olarak ABD'ye göçün durdurulduğunu açıkladı.

Koronavirüsün etkilerini azaltmak adına alınan yeni kararını Twitter hesabı üzerinden duyuruna Trump, ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname imzalayacağını duyurdu. Paylaşımında Kovid-19 için "görünmez düşman" diye bahseden Trump, "Görünmez düşmanın saldırısı altında olduğumuzu ve büyük Amerikan vatandaşlarının işlerini korumamız gerektiğini göz önüne alarak, ABD'ye göçü geçici olarak askıya alan bir kararname imzalayacağım." ifadelerine yer verdi.

ABD yönetimi, daha önce aldığı bir karar ile 18 Mart'ta Kovid-19 salgını nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu. Trump'ın söz konusu kararnameyi ise ne zaman imzalayacağı henüz bilinmiyor.