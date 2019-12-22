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ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yaptırım öngören Savunma Yetki Yasasını onayladı

ABD Temsilciler meclisinin onayıyla Başkan Trump'a sunulan 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) Trump tarafından onaylandı.

22 Aralık 2019 Pazar 13:55
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yaptırım öngören Savunma Yetki Yasasını onayladı

ABD Temsilciler Meclisinde görüşmeleri tamamlana ve ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına gönderilen 2020 yılına ait Ulusal Savunma Yetki Yasası(NDAA) Trump tarafından onaylanarak yürülüğe girdi.  738 milyar dolarlık yasa içerisinde Türkiye'ye dair yaptırımların da yer aldığı öğrenildi.

ABD Uzay Kuvvetleri için yenilikleri ve Pentagon personeli için de maaş artışlarını gerçekleşeceğini içeren bütçe ile ilgili Başkan Trump yaptığı açıklamada, “Başkan Harry Truman'ın yetmiş yıl önce Hava Kuvvetlerini oluşturmasından yana ilk defa tamamen yeni bir Amerikan askeri kuvveti oluşturuyoruz” ifadalerini kullandı.

Türkiye'ye karşı yaptırımlarında olduğu yasa tasarısında S-400 füze sistemlerinin Rusya'dan alınması sebebi ile F-35 uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmemesi kararının yanı sıra, ABD'nin Hasımları ile Yaptırım Yolu ile Mücadele Kanunu (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Ayrıca tasarıda, Türkiye aleyhine imzalanan bir karar doğrultusunda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah satışıyla ilgili yasağın kaldırılarak Rusya'ya karşı ABD ile iş birliğine devam edilmesi koşuluyla ABD tarafından silah satılmasının önünü açıldığı aktaraıldı.

Dikkat çeken bir diğer yaptırım ise Türk Akım projesi olarak bilinen ve Rusya ile Türkiye arasında kurulacak olan boru hattında çalışacak firma ve kişilerin malvarlıklarının dondurulmasını ve var olan ABD vizelerinin kaldırılması yönünde. Çünkü tasarıda öngörülen ABD Dışişleri Bakanlığı deniz seviyesinin 100 Feet (30.5 m) ve altına boru döşemesi yapan gemi ve kurumların belli sürelerde kongreye rapor sunmasını talep ediyor.

Son Güncelleme: 22.12.2019 13:55
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