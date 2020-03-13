ABD Başkanı Trump, ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti!

ABD'de etkisini giderek arttıran ve önüne geçilemeyen Kovid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen ABD Balkanı Donald Trump, Ülke genelinde alınan erken önlemler nedeniyle virüsün daha fazla yayılmasının önüne geçtiklerini söyledi.
Başkan Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) koronavirüsünün kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıkladığına da işaret ederek resmi olarak ülkede ulusal acil durum ilan ettiğini duyurdu.
Ülke genelindeki tüm hastanelerin en üst performansı göstereceklerini kaydeden Trump, "Doktorlara, hastanelere ve sağlık çalışanlarına maksimum esneklik tanıyacağız. Sağlık Bakanlığına bazı kanunlardan muaf olması yetkisini vereceğiz." diyerek önümüzdeki 1 ay içerisinde 5 milyon test kitinin hazır hale geleceğini kaydetti ve konuşmasında "Herhangi bir ihtiyacı yoksa insanların koşup test yaptırmasını istemiyoruz, belirti gösteriyorlarsa test yaptırmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD genelinde son verilere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı açıklanmıştı.