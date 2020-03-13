betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95605
ALTIN
309.838
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.7983
EURO
7.0130

ABD Başkanı Trump, ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti!

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke genelinde 'ulusal acil durum' ilan edildiğini duyurdu.

13 Mart 2020 Cuma 23:06
ABD Başkanı Trump, ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti!

ABD'de etkisini giderek arttıran ve önüne geçilemeyen Kovid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen ABD Balkanı Donald Trump, Ülke genelinde alınan erken önlemler nedeniyle virüsün daha fazla yayılmasının önüne geçtiklerini söyledi. 

Başkan Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) koronavirüsünün kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıkladığına da işaret ederek resmi olarak ülkede ulusal acil durum ilan ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, basın toplantısında yaptığı konuşmada "Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar çok önemli 2 büyük kelime." ifadesini kullandı ve koronavirüsü tedavisinde kullanılmak üzere 50 milyar dolara kadar acil durum fonunun erişime açılacağını söyledi.

Ülke genelindeki tüm hastanelerin en üst performansı göstereceklerini kaydeden Trump, "Doktorlara, hastanelere ve sağlık çalışanlarına maksimum esneklik tanıyacağız. Sağlık Bakanlığına bazı kanunlardan muaf olması yetkisini vereceğiz." diyerek önümüzdeki 1 ay içerisinde 5 milyon test kitinin hazır hale geleceğini kaydetti ve konuşmasında "Herhangi bir ihtiyacı yoksa insanların koşup test yaptırmasını istemiyoruz, belirti gösteriyorlarsa test yaptırmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD genelinde son verilere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı açıklanmıştı.

Son Güncelleme: 13.03.2020 23:42
Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpKoronavirüsüAçıklamaUlusal Acil Durum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya bugün koronavirüsünden 250 kişiyi daha kaybetti, Toplam kayıp 1266 oldu
İtalya bugün koronavirüsünden 250 kişiyi daha kaybetti, Toplam kayıp 1266 oldu
İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!
İşte Dünya çapında Koronavirüs bulaşan ünlüler!
Korona ilk defa bir devlet başkanında görüldü! Beyaz saray acil koduyla toplanıyor !
Korona ilk defa bir devlet başkanında görüldü! Beyaz saray acil koduyla toplanıyor !
Kanada Başbakanı'nın eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı
Kanada Başbakanı'nın eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı
ABD virüs nedeniyle başkenti Washington’da OHAL ilan etti
ABD virüs nedeniyle başkenti Washington’da OHAL ilan etti
İngiltere şokta! Virüs kontrol altına alınamıyor!
İngiltere şokta! Virüs kontrol altına alınamıyor!

Popüler Haberler

Hercai Asiye Kimdir? Gerçek adı nedir? Zuhal Yalçın hakkında bilgiler
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
SGK rapor parası ne zaman yatar? T.C. Kimlik Numarası İle rapor parası sorgulama
Kredi kartı yapılandırması yapan kişi kredi çekebilir mi?
Pandemi nedir? Kısaca pandemi anlamı - DSÖ 'dan korona virüsü açıklaması!
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Devlet barınma yardımı şartları nelerdir? Barınma yardımı nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?
iPhone RAM temizleme ve boşaltma işlemi nasıl yapılır?
Prize takılı bırakılan telefon şarj cihazları ne kadar elektrik harcıyor?
13 Mart 2020 Atv, Fox TV, Kanal D, TV8, Star TV, Show TV ve TRT 1 yayın akışı ortaya çıktı. İşte 13 Mart 2020 Cuma yayın akışları içerisindeki programlar
2020 Uzlaştırmacı ücretleri ne kadardır? Uzlaştırmacı ne iş yapar?
Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan kimdir? Gerçek adı nedir? Nazan Kesal hakkında bilgiler
11 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde bulunan programlar duyuruldu! İşte Kanal D, Fox TV, Star TV, TRT 1, Show TV, TV8 ve ATV yayın akışları.
Corona virüsü nedeniyle okullar tatil edilecek mi, eğitime ara verilecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi
2020 Fen liseleri giriş taban puanları
Türkiye Noterler Birliği hafta sonu açık nöbetçi noter listesi belli oldu! 14 - 15 Mart Cumartesi Pazar Türkiye Noterler Birliği Ankara, İstanbul, İzmir il il hafta sonu nöbetçi noter listesi
e-Devlet şifresi alma ve yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Doya Doya Moda Gülşah diskalfiye mi olacak? Gülşah neden diskalifiye oluyor?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun araçlarına zarar veren kişi Ece Erken mi?
Korona Virüsü nedeni ile asker alımları durdurulacak mı? Bedelli askerlik alımları duracak mı?
Hangi ülkede kaç kişi koronavirüsten öldü? Virüsün bulaştığı insan sayısı tablosu
Euro 2020 iptal edilecek mi? Türkiye'de mi yapılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.