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ABD Başkanı Trump'a şok! Senato olası İran savaşına karşı harekete geçtiler

ABD'de Kongrenin izni olmadan başlatılması olası İran savaşı ile ilgili finanse edilmesinin önüne geçilmesi amacını öngören bir tasarı sunuldu. Sunulan tasarı ile ayrıca Başkan Donald Trump yönetimine de tepki gösterildi.

04 Ocak 2020 Cumartesi 12:50
ABD Başkanı Trump'a şok! Senato olası İran savaşına karşı harekete geçtiler

ABD'de Demokrat Senatör Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisi vekili Ro Khanna, bir tasarı hazırlayarak Senato ve Temsilciler Meclisine sundular. Meclise sunulan tasarıda Trump yönetiminin ABD'yi yeni bir savaşa sürüklediği ve olası savaş ihtimallerine karşı ABD Kongresinin izni olmadan İran'a karşı askeri harekat için gerekli tüm finansmanların engellenmesi istendi.

İran ile gerçekleşmesi olası bir savaşta sayısız can kaybı ve trilyonlarca dolara mal olacağı vurgulandığı tasarı ile ilgili ortak bir açıklama yapan Sanders ve Khanna, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, bizleri Orta Doğu'da yeni ve korkunç bir savaşa iten gelişmelere şahit oluyoruz. İran ile olası bir savaş, sayısız can kaybı ve trilyonlarca dolara mal olacağı gibi, bölgesel çatışmaları ve yerinden edilmiş insanların sayısını daha da arttıracaktır. Trilyonlarca doları bitmeyen savaşlar için değil, Amerikan halkının ihtiyacı için kullanmalıyız."

Diğer taraftan, İran'a yönelik savaşın finanse edilmesini engelleyen benzer bir tasarı geçtiğimiz yıl ABD Temsilciler Meclisinden geçmiş fakat imzalanarak kabul 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'ndan (NDAA) 2019 Aralık ayında çıkarılmıştı.

Son Güncelleme: 04.01.2020 13:26
Anahtar Kelimeler:
ABDİranSavaşSenatoTasarı
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