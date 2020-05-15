ABD Başkanı Trump'ın ölüm saati panosu Times Meydanı'na asıldı

ABD'li film yapımcısı Eugene Jarecki, Washington Post gazetesinde 'Bırakın rakamlar konuşsun.' başlığını vererek kaleme aldığı yazısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu. Jarecki, bu değerlendirmelerine istinaden ölümleri sayan ve salgınla ilgili yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trumpı sorumlu tutan bir pano astı.

Times Meydanına kurulan panoya, 'Trump Ölüm Saati' adı verilirken, ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, "u acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Çin'den başlayan ve tüm dünyaya yayılan ölümcül virüsün en çok zarar verdiği ülke olarak kayıtlara geçen ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 86 bini aştı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 12:02