ABD Başkanı Trump'tan Obama'ya sert sözler: Korkunç bir şekilde yetersizdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD eski Başkanı Barack Obama’nın eleştirilerini sert sözlerle eleştirdi. Trump, Obama’nın ‘’Liderler yetki sahibi gibi görünmüyorlar.’’ sözlerine ateş püskürdü.

‘’Korkunç bir şekilde yetersizdi.’’

Washington’da başkanlık konutundan dönüş yapan Trump, muhteşem bir hafta sonu geçirdiğini ve burada toplantılar yaptıklarını dile getirdi. Bu süreçte pek çok konuda ilerleme kaydettiklerini anlatan Trump, bunların içerisinde koronavirüs tedavisinin de olduğunu işaret etti.

ABD Başkanı Trump, Obama’nın yetkin bir başkan olmadığını söyleyerek ‘’Korkunç bir şekilde yetersizdi.’’ diye konuştu.

ABD’deki eski başkanın mevcut başkanı eleştirmeme geleneğini bozan Obama, Cumartesi günü yapmış olduğu açıklamalarda mevcut hükümetin yetersizliğinin coronavirüsle birlikte ortaya çıktığını ifade ederek Trump yönetimini eleştirmişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 00:06