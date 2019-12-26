ABD Başkanı Trump'tan Türkiye savunması

ABD Başkanı Donald Trump. resmi TWitter hesabı üzerinden İdlib'e karşı yapılan saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, yayınladığı mesajında Suriye, Rusya ve İran'a bir çağrıda bulunarak bu durumun derhal sona erdirmeleri gerektiği ile ilgili bir çağrı yaptı.

Trump, yayınladığı mesajında, masum sivillerin katledilmesi ile ilgili bir an önce bu savaşa son verilmesi gerektiği vurgusunu yaptı. Mesajında ayrıca Türkiye'yi savunan Başkan Trump, "Rusya, Suriye ve İran, İdlib bölgesinde binlerce masum sivili öldürüyor veya öldürme yolunda. Bunu yapmayın! Türkiye bu katliamı durdurmak için çok çalışıyor" ifadelerini kullandı.