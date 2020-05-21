ABD Başkanına 500 doktordan ortak imzalı uyarı mektubu!

ABD’li toplam 500 doktor, ortak imzaladıkları bir mektubu Başkan Trump’a göndererek uyarılarını sundu. Trump’a gönderilen mektupta, karantinadan dolayı çıkacak olan sağlık sorunlarının koronavirüs salgınından daha kötü sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

ABD Başkanına 500 doktordan ortak imzalı uyarı mektubu!
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ABD'li 500 doktor, koronavirüsü salgınında uygulamaya alınan karantina sürecinin kötü sonuçları hakkında ABD Başkanı Donald Trump’ı uyardı. Ortak imzaladıkları Başkan Trump'a gönderen doktorlar insanları virüse karşı içeride tutmanın faydasından çok zararı olacağını belirtti.

500 doktorun ortak imzasıyla hazırlanan mektupta, doktorlar, milyonlarca vatandaşı evde karantinada tutarak kişilerde 'kitlesel yaralanmalara' sebebiyet verebeliceğini ifade ederek evlerinde kalmaları istenen ve  özellikle kanser, kalp hastası ve benzeri hastalığı olan kişilerin, rutin sağlık kontrollerini kaçırarak daha fazla zarar görebileceği belirtildi.

Doktorlar, yapılan çalışma sonuçların dayanarak ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinanın milyonlarca kişiyi işsiz bıraktığı ve bu durumun insan sağlığını bozan bir stres yarattığını vurguladı. Başkan Trump’a yazılan mektupta ayrıca bundan sonraki sürece dayalı devam edecek karantinanın insanları alkolizme, evsiz kalmaya, intihara, kalp krizine, beyin kanamasına veya böbrek rahatsızlıklarına iteceği ve zorunlu olarak uygulanan karantinanın insanlara virüsten daha fazla zarar vereceği açıklandı.


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