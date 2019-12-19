ABD Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? 2020 ABD seçim tarihleri

ABD başkanı Donald Trump’ın azmedilmesine yönelik oylama gerçekleştirildi. Ülkede ki demokratların heyecanla beklediği azil oylaması gerçekleşti. Tasarı, Temsilciler Meclisi 'nde oylanarak oylama sonucu soruşturma izni kabul edildi. Tasarı meclisten geçmesinin ardından ABD Senatosuna sevk edildi. Sonuçları tüm dünyada beklenilen oylamanın senatodan geçmesinin ardından ABD Başkanı Trump 'ın yargılanmasının önü açılacak ve Başkanlıktan azli istenebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri ’nde azil süreci devam ederken gerçekleştirilen anketlerin sonuçları şaşırttı. Anketler, hukuki sürecin ters teptiğine ve Trump’ın kamuoyu desteğini artırdığını gözler önüne seriyor. Fakat Michael Bloomberg 'in aday olacağını açıkladıktan sonra Trump 'ın yükselişi yavaşlamaya geçti.

Bloomberg 'in yanı sıra, Obama döneminde iki dönem başkan yardımcılığı yapan Demokrat Parti’nin güçlü isimlerinden birisi olarak gösterilen Joe Biden, 2020 seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

ABD başkanlık seçimleri ne zaman?

ABD 2020 yılı başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken konu ile ilgili yapılan açıklamada seçimlerin 3 Kasım 2020 Salı günü yapılacağı duyuruldu.